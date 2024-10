Roblox (encore) sérieusement accusé de violence infantile

On a déjà, ici ou ailleurs, pointé du doigt Roblox pour la monétisation de contenus créés par des enfants. Près de la moitié des utilisateurs de la plateforme ont en effet 13 ans ou moins, selon VentureBeat. Roblox fait ainsi, pour parler très clairement, travailler des enfants. Courrier International écrivait d’ailleurs en 2022 que « C’est un empire bâti sur la vente de bottes et de chapeaux virtuels et, dans la mesure où près de la moitié de ses utilisateurs ont moins de 13 ans, sur la créativité et le travail des enfants ». Mais si le jeu/ plateforme de création/ réseau social se fait à nouveau taper dessus, c’est pour des faits peut-être encore plus graves (même s’il est compliqué d’établir des gradations dans les mauvais traitements infligés aux enfants…).

Ainsi que l’a relevé The Verge, la newsletter The Bear Cave accuse Roblox de « faciliter l’exploitation d’enfants à grande échelle, le kidnapping et les violences faites aux enfants. De plus The Bear Cave pense que Roblox a potentiellement joué un rôle dans certaines tueries de masse, et pourrait être utilisé par des agents étrangers [étrangers aux Etats-Unis, NDLR] pour semer l’antisemitisme et le terrorisme » (traduit par la rédaction).

The Bear Cave est une newsletter économique qui revendique plus de 70 000 abonnés et qui s’est donné pour mission de dénoncer les mauvais comportements des entreprises (« Exposing corporate misconduct », en V.O.). Ses accusations sont ici étayées par des faits concrets et précis, et la liste est effrayante.

• En Juillet 2022, le développeur de jeu Roblox Arnold Castillo a été arrêté sur les accusations de transport de mineur dans l’intention de commettre des activités sexuelles criminelles, coercition et corruption de mineur

(…)

• En avril 2023, Danil Baker, agé de 21 ans, a rencontré une jeune fille de 14 ans via Roblox, et l’a convaincue de partager des photos de nus. Baker est ensuite allé la chercher à l’école dans l’Ohio, l’a emmenée dans un park pour l’obliger à commettre des actes sexuels. Baker était alors libre sous caution pour une autre affaire criminelle impliquant un mineur. La jeune fille de 14 ans aura finalement été retrouvée en pleurs dans les toilettes d’un Kroger [un centre commercial, NDLR]

(traduit par la rédaction)

Et la liste continue sur les lignes et des lignes… La newsletter se conclut sur des faits tout aussi peu réjouissants, pointant des exemples de « jeux » morbides téléchargés sur Roblox et reproduisant des scènes de tueries de masse dans les écoles, ou le joueur assume le rôle du tireur.

« Cet article contient des accusations contre Roblox trompeuses, irresponsables et dans de nombreux cas fausses dans le but de servir le discours de l’auteur. Nous rejetons les accusations arguant que la mise en danger d’enfants serait globale ou systémique sur Roblox, où des millions de gens ont une expérience positive, en sécurité, chaque jour », a répondu à The Verge le Directeur de la communication de Roblox.

Selon ce dernier, l’auteur de The Bear Cave met en valeur de rares exemples de violence pour attaquer la plateforme. « Rares » selon lui, donc, mais bien réels. Et vue la litanie rapportée par la newsletter, ça fait froid dans le dos…