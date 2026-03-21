Après la réforme du PEGI, l’ESRB choisit ne pas se mouiller

Il y a peu, le PEGI annonçait une transformation profonde de son système pour mieux refléter les mécaniques prédatrices contemporaines. On apprend aujourd’hui que l’ESRB, l’organisme américain de notation, choisit de ne pas suivre cette voie, au nom d’une lisibilité qu’il juge menacée.

Au cœur de cette divergence : la place des mécaniques dites « hors contenu ». Là où l’Europe s’apprête à intégrer des éléments comme les lootboxes, ou encore les systèmes incitant à une présence régulière dans la note elle-même, les États-Unis préfèrent maintenir une séparation nette entre contenu et pratiques.

L’ESRB campe sur une ligne claire : la classification doit rester ancrée dans ce que le jeu montre et fait vivre, pas dans la manière dont il monétise ou retient. Pour l’organisme brouiller cette frontière reviendrait à diluer l’information plutôt qu’à l’enrichir. Les parents, selon ses recherches, attendent des indications précises sur les dépenses possibles ou les interactions en ligne, mais pas nécessairement que ces éléments redéfinissent la tranche d’âge.

Une réforme européenne qui assume ses angles morts

La réforme du PEGI, attendue dès juin, change de logique : il ne s’agit plus seulement de juger ce que montre un jeu, mais aussi la manière dont il fonctionne. Achats intégrés, récompenses aléatoires ou incitations à revenir jouer entrent désormais en compte dans la note elle-même. Un choix qui oblige à simplifier : en regroupant ces éléments dans une seule classification, certaines subtilités disparaissent. Ce que l’on gagne en lisibilité d’ensemble, on le perd en précision.

Le chantier est d’autant plus complexe qu’il ne s’applique, pour l’instant, qu’aux nouvelles soumissions. Le vaste catalogue existant, lui, échappe encore à cette refonte, même si la question de sa réévaluation reste ouverte, en particulier pour les jeux en service continu. Comment informer sans simplifier à outrance ? Comment alerter sans noyer ? Entre une classification enrichie mais potentiellement moins lisible, et un système plus stable mais fragmenté, le débat reste entier.

Au fond, le refus de l’ESRB ressemble surtout à une forme de prudence calculée. En refusant d’intégrer ces mécaniques dans la classification elle-même, l’organisme évite de trancher et surtout de prendre position sur des pratiques pourtant de plus en plus centrales. Car derrière ces systèmes se dessine autre chose que le simple habillage économique : une logique d’engagement et de dépense qui, dans certains cas, flirte clairement avec les codes du jeu d’argent.

Protéger les plus jeunes ne consiste pas uniquement à signaler des contenus choquants, mais aussi à interroger des mécaniques capables d’installer très tôt des réflexes de consommation et de dépendance. Des habitudes qui peuvent sembler anodines à l’échelle d’un jeu, mais dont on connaît les effets à long terme. À force de ne pas vouloir brouiller son système, l’organisme américain prend aussi le risque de laisser ces zones grises hors champ.