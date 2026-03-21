L’Europe pourrait influencer le design de la Switch 2

Une information venue du Nikkei agite discrètement l’actualité hardware : Nintendo envisagerait une version de sa future Switch 2 équipée d’une batterie remplaçable, au moins pour le marché européen. Comme souvent avec ce type de rapport, rien n’a été confirmé officiellement. Mais le contexte, lui, est bien réel, et il pourrait peser lourd dans la conception de la console.

Une contrainte réglementaire très concrète

À l’horizon 2027, l’Union Européenne imposera aux fabricants d’appareils portables de rendre les batteries de ces derniers facilement remplaçables par l’utilisateur. L’objectif est clair : allonger la durée de vie des produits et limiter les déchets électroniques.

Appliquée aux consoles, cette règle n’est pas anodine. Aujourd’hui, la quasi-totalité des machines, Switch incluse, reposent sur des batteries internes, accessibles uniquement via démontage. En clair : remplaçables, oui, mais pas sans outils, ni sans risque. Le standard demandé par l’UE va plus loin : il suppose une intervention simple, rapide, sans expertise technique.

Sur le papier, remplacer une batterie peut sembler trivial. En pratique, c’est une contrainte de design majeure. Une batterie accessible implique : un châssis démontable sans outil complexe, des fixations moins permanentes (adhésifs, soudures…) et une architecture interne repensée autour de modules.

Autrement dit, une console pensée différemment dès le départ. Pour un constructeur comme Nintendo, qui privilégie des machines compactes, robustes et optimisées au millimètre, ce n’est pas un simple ajustement, c’est un arbitrage. Il faut aussi intégrer les effets indirects : épaisseur potentiellement revue à la hausse, rigidité structurelle à garantir autrement, coûts de production en légère augmentation… Des compromis qui ne sont pas neutres sur un produit grand public.

Nintendo face à un choix stratégique

Le point intéressant, c’est que Nintendo n’est pas obligé de limiter ces changements à l’Europe. Deux approches sont possibles : concevoir une version spécifique confirme aux normes européennes ou adapter l’ensemble de la gamme à ces nouvelles contraintes.

Historiquement, la marque n’a jamais hésité à décliner ses machines selon les marchés, de la Famicom à la NES, jusqu’à certaines variantes régionales plus récentes. Mais sur le hardware moderne, standardisé et globalisé, une divergence technique aurait un coût logistique et industriel plus élevé qu’auparavant.

Ce que révèle surtout cette rumeur, c’est un basculement plus large. Jusqu’ici, le design des consoles répondait avant tout à des contraintes techniques et économiques. Désormais, les régulations commencent à s’inviter dans l’équation. Et ce type de contrainte a souvent un effet domino. L’USB-C sur smartphone est un exemple récent : imposé en Europe, il s’est rapidement généralisé. Si Nintendo adapte sa console, il est probable que les autres anticipent à leur tour.