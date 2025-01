Nintendo dévoile officiellement la Switch 2

Ça y est ! Après de longues semaines d’attente et d’insupportables rumeurs, nous allons pouvoir marquer d’une pierre blanche ce jeudi 16 janvier 2025. C’est aujourd’hui que Nintendo a enfin dévoilé les premières images de la Nintendo Switch 2 dans une courte vidéo, officielle cette fois. La première nouvelle, c’est bien évidemment que la nouvelle console s’appellera véritablement Switch 2. Pour le reste, voici quelques petites informations tirées de ce premier court aperçu uniquement centré sur le design de la console, en attendant d’en apprendre plus lors d’un Nintendo Direct spécial qui se tiendra le 2 avril prochain.

Comme attendu, d’un point de vue purement visuel, la Switch 2 semble plus être une évolution qu’une véritable révolution. L’écran est un peu agrandi, et rien sur la vidéo ne permet d’en savoir plus sur la présence d’OLED ou non. Du côté des Joy-cons, exit les couleurs, le trailer met l’accent sur la sobriété d’une paire noire du plus bel effet. Peu de doute à avoir cependant sur le fait que de nombreux produits dérivés et coloris devraient être proposés après le lancement de la console. D’ailleurs, aucun date n’est annoncée dans la vidéo, hormis l’année 2025, sans grande surprise.

Les Joy-cons, eux-aussi agrandis pour l’occasion devraient permettre une meilleure prise en main et une manipulation plus agréable. Espérons également que le Joy-con drift, rare point noir de l’histoire de la Nintendo Switch, aura été réglé, mais on n’en doute pas vraiment. Exit également le système de clip qui permettait de fixer les manettes à l’écran, il semblerait que ceux-ci seront maintenant accrochés via un port accompagné d’une bande aimantée. Côté gameplay, ils pourront également être utilisés comme souris, comme le montre une petite portion de la vidéo. Reste à savoir quels types de jeux sauront tirer profit de cette nouveauté.

La vidéo se termine par l’annonce ou plutôt la confirmation de la rétrocompatibilité de la Switch 2 avec les jeux de Nintendo Switch, à quelques exceptions près semble-t-il. Puis, l’écran s’allume pour la première fois, dévoilant quelques secondes d’une intrigante cinématique Mario Kart. De là à teaser la présence de Mario Kart 9 au lancement de la console ? Les rumeurs en parlaient déjà depuis quelques semaines, et Nintendo semble avoir très envie de s’amuser avec nous. Pour les vraies exclusivités, rendez-vous le 2 avril prochain.

Pour une première annonce officielle, on reste un peu sur notre faim. Peu de grosses nouveautés, et l’idée d’une Switch 2 simple évolution de la Switch ne nous a pas quitté tout au long du visionnage. Pas non plus de prix ni de date. Mais après tout, n’est-ce pas là la raison même d’un teaser ? Attiser l’appétit en en dévoilant un minimum. Sur ce point, c’est réussi.

Attendons de voir ce que la nouvelle console a dans le ventre et les jeux qui l’accompagneront au lancement pour se faire un véritable avis. Le compte à rebours jusqu’au Nintendo Direct est maintenant lancé, et la guerre des rumeurs et des influenceurs peut enfin prendre une trêve bien méritée. À moins que cette vidéo ne remette juste une pièce dans la machine…