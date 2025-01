Switch 2 – Nintendo se défend très timidement après les leaks

Alors que certaines rumeurs faisaient état de plans de Nintendo d’annoncer officiellement sa nouvelle console durant le CES de Las Vegas, il semblerait qu’il n’en soit finalement rien (même s’il reste encore une journée de salon). Malgré tout, la firme japonaise a à ses dépends tenu le haut de l’affiche durant les trois derniers jours. La faute au créateur d’accessoires Genki, qui a proposé une maquette de la prétendue Switch 2 sur son stand.

La toile s’est rapidement enflammée à la vue des images. Il faut dire que la nouvelle console de Nintendo était jusque là classée secret défense et que les informations officielles sont quasi inexistantes (si ce n’est une rétrocompatibilité annoncée avec les jeux de la Switch). Toutefois, comme à chaque salve de fuites, tout doit-être pris avec de grosses pincettes. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons fait le choix de ne dévoiler ni les images ni les informations divulguées par Genki. La source n’est pas sûre, et également par respect pour le travail des équipes de Nintendo.

D’ailleurs, devant le buzz initié par ses images, l’accessoiriste s’est senti obligé de rétro-pédaler. Non, ils n’ont jamais vu la vraie Switch 2, et toute la maquette n’est qu’une oeuvre imaginée à partir des nombreuses informations qui auraient fuitées en coulisses sur la console. Regrets, ou coup de pression mis en coulisses par Nintendo ? Malgré tout, on peut dire que pour Genki, l’affaire a été rondement menée. Aviez-vous déjà entendu parler de la marque avant cet épisode ? Rétro-pédalage, certes, mais difficile de croire que tout n’était pas calculé, et encore moins que le patron « ne s’attendait pas à un tel buzz » comme il s’en est défendu.

Et Nintendo dans tout ça ? Après quelques jours de silence radio, le constructeur japonais s’est enfin donné un droit de réponse aujourd’hui. Une simple phrase, ou plutôt une lapalissade, « Les images et vidéos diffusées ne sont pas officielles » dans un journal japonais, qui ne convainc pas vraiment. Pire, on a presque l’impression d’un aveu d’impuissance, comme si le seul argument était de dire que ce que Genki a fait n’est pas bien.

La défense de Nintendo parait même tellement légère qu’elle pose forcément question. On parle quand même d’une marque réputée pour son sérieux et le secret de ses projets. Alors, Nintendo a t-il vraiment complètement loupé sa communication pour la Switch 2, ou pourrait-il s’agir d’un leurre ? De fausses rumeurs sur la console parfaitement distillées pour amener la presse à spéculer sur un écran de fumée ?

L’attente avant la vérité ne sera plus très longue, et on devrait très rapidement en savoir plus, de manière officielle cette fois. Et c’est tant mieux, car depuis quelques semaines, la course au faux scoop et à l’article sans source peut parfois devenir très agaçante. Allez, soyons patients, respectons le travail des développeurs, et nous n’en serons que plus récompensé, car rien n’est plus beau qu’une annonce surprise et surprenante.