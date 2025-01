Assassin’s Creed Shadows – Ubisoft poursuit sa chute libre avec un nouveau report

Quelques heures après avoir dévoilé de nouvelles images de gameplay pour son Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft déclare officiellement repousser le jeu d’un mois. Déjà repoussée de novembre 2024 à février 2025, la nouvelle incursion dans la saga des assassins est désormais prévue pour le mois de mars 2025. Mais que se passe-t-il avec Shadows ? Pourquoi avoir pris la décision d’un énième report ? Et si les réponses ne se trouvaient pas uniquement au cœur du jeu ?

L’éditeur français a immédiatement dévoilé un communiqué justifiant ce report au mois de mars 2025. Le producteur exécutif de la saga Assassin’s Creed, Marc-Alexis Côté, indique que ses équipes ont besoin de temps supplémentaire pour peaufiner certains aspects du jeu pour ainsi garantir la meilleure expérience de jeu possible :

« Chaque semaine, notre communauté nous a fait part de ses précieux commentaires. Bien que nous ayons déjà fait des progrès remarquables, nous pensons que quelques semaines supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre ces commentaires et garantir une expérience encore plus ambitieuse et attrayante dès le premier jour. »

En novembre de l’année dernière, Côté avait déjà justifié le report de Shadows à février 2025 en précisant un même peaufinage de qualité de jeu. À l’époque, Ubisoft et Massive étaient encore en train d’essuyer les foudres des joueurs et de la presse quant à la sortie et la qualité de Star Wars Outlaws. Le report d’Assassin’s Creed Shadows pouvait être compréhensible, la société française ne voulant pas réitérer l’échec de l’open world galactique. Reporté d’encore 1 mois, Assassin’s Creed Shadows a pour objectif celui de la confiance. Après une chute record en bourse, Ubisoft n’a d’autre choix que de redresser la barre pour regagner la confiance des joueurs comme des investisseurs.

Mais cette déclaration officielle de report est également accompagnée d’autres nouvelles moins reluisantes pour le géant français.

L’option de rachat une nouvelle fois énoncée ?

Publiée par Ubisoft dans l’après-midi du 9 janvier, une mise-à-jour stratégique à destination de la presse fait état de plusieurs choses. Ubisoft serait entrain de réaliser un réagencement du groupe en interne pour, officiellement, proposer de meilleurs produits aux joueurs et recréer de la demande. De nouvelles personnes interviennent chez Ubisoft pour examiner au mieux les options qui permettront à l’éditeur de sortir la tête de l’eau. Le communiqué indique également que si transaction il y a, l’ensemble du marché sera tenu au courant dans les plus bref délais. Cette annonce de transaction rejoint les déclarations de Yves Guillemot faites en octobre dernier quant à un potentiel rachat d’Ubisoft par le géant chinois Tencent.

Après Skull and bones et Star Wars Outlaws, Ubisoft anticiperait-il un nouvel échec ? L’option de rachat pourrait effectivement permettre à Ubisoft de se maintenir à flot si Assassin’s Creed Shadows ne trouve pas son public.

De plus, Ubisoft annonce une réduction significative de ses dépenses. L’entreprise vise à réduire les coûts de près de 200 millions d’euros sur la période 2025-2026. Ce souhait économique pourrait également, et surtout, se traduire par une réduction intense du personnel. Et cette réduction entraine dans son sillage de nouvelles polémique dont Ubisoft se serait bien passé.

Un traitement des employés bien sombre…

Peu de temps avant l’annonce du report de Shadows à mars, une imposante enquête vidéo a été dévoilée au public. Dans cette enquête, plusieurs témoignages d’anciens employés du studio Brandoville font état d’abus mentaux et physiques importants. Brandoville, désormais fermé, avait aidé à la conception des cinématiques de Assassin’s Creed Shadows mais également de celle du remake de The Last Of Us: Part one. Dans cette enquête publiée par People Make Games, il y est fait mention de la femme de Ken Lai, PDG du studio, qui avait une emprise plus que toxique sur les équipiers du studio. Cherry Lai, de son nom, est plusieurs fois mentionnée pour des actes d’humiliation (insultes devant les employés), de violences physiques (baffes et autres coups) ou encore de pressions psychologiques notamment sur une femme enceinte. Les victimes ont grandement participé à l’élaboration de cette enquête et suite aux différents signalements Brandoville fut fermé.

Les époux Lai se sont justifiés en précisant que leurs actes, et notamment ceux de Cherry Lai, allaient dans le sens d’une qualité de travail exacerbée. Depuis cette affaire la police de Jakarta est à la recherche de Cherry Lai suite aux plusieurs plaintes déposées à son encontre.

De leur côté, nos confrères américains d’IGN se sont rapprochés des studios ayant fait appel à Brandoville pour certains de leurs jeux. Ubisoft a répondu par une simple déclaration :

Nous sommes profondément troublés par les récents rapports concernant Brandoville Studios. Nous condamnons fermement toute forme d’abus et nos pensées vont aux employés concernés.

Cette déclaration très, voir trop, brève montre que l’éditeur apporte son soutient aux victimes mais démontre également que malgré toutes les affaires similaires ayant eu lieu dans l’industrie les studios ne s’intéressent encore que très peu ux conditions de travail, en interne comme chez leur sous traitants. Et Ubisoft, comme Naughty Dogs, ont une part de responsabilité dans cette affaire.

Quel avenir pour Assassin’s Creed Shadows ?

Un nouveau report, une nouvelle hypothèse de rachat, une restructuration interne et économique, une nouvelle polémique sur le traitement des employés… Assassin’s Creed Shadows et Ubisoft ne repartent pas forcément du bon pied après l’échec de Star Wars Outlaws. Alors que pouvons nous espérer ? De notre côté, la saga Assassin’s Creed (hors épisodes portables DS et PSP et Unity à son lancement) ne nous a presque jamais déçu. Les jeux sont de très bonnes expériences d’action/aventure aux protagonistes charismatiques et aux toiles de fond historiques passionnantes. Avec ce nouveau report, Ubisoft veut nous faire croire qu’il est à l’écoute des joueurs et prend en compte les retours d’expériences. Et c’est peut-être effectivement le cas, mais nous sommes aussi dans le droit de douter… Le jeu était-il effectivement prêt dans les temps ? Les reports ne sont-ils réellement qu’une question de peaufinage ? Ou est-ce une manœuvre pour éviter une nouvelle fois de se retrouver au cœur du maelstrom ?

La société française compte bien livrer une copie qui plaira au plus grand nombre. Malheureusement pour les futures aventures de Naoe et Yasuke, l’éditeur étant au cœur de débats économiques et sociétaux importants, rien ne garanti le succès de ceux qui agissent dans l’ombre pour servir la lumière.