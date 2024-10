Assassin’s Creed Shadows prend du retard mais pour le mieux.

La nouvelle est tombée il y a peu, Assassin’s Creed Shadows ne sortira pas cette année. Prévu désormais pour le mois de février, les aventures de Yasuke et Naoe vont avoir plus de temps devant elles pour être peaufinées et éviter à Ubisoft un (mini) crash semblable à celui de Star Wars Outlaws.

D’après le journaliste Tom Henderson, Ubisoft aurait en réalité encore un peu de travail à réaliser avant une sortie en fanfare. Les équipes en charge de Assassin’s Creed Shadows auraient en effet fait appel bien trop tard aux traditionnelles équipes chargées de la fidélité historique des épisodes. En effet les équipes chargées de veiller à la fidélité historique (en termes de dates donc mais également en termes de cohérence de l’environnement et du monde parcouru) sont arrivées bien après le début du développement. Un retard ayant alors entraîné quelques cafouillages dans la chronologie du jeu. Voici ce que nous dit Henderson :

« Mes sources m’indiquent que les experts historiques ont été intégrés au projet bien plus tard que d’habitude pour un jeu de cette envergure, et que des problèmes de communication entre les équipes – ainsi que des économies de bouts de chandelles sur l’approbation des assets pour aller plus vite – sont également en cause. »

Les équipes aurait-elles dû faire face à un rush ? À une demande de la direction d’accélérer le développement pour une sortie triomphale de dernier épisode d’une série attendue ? Et est-ce que le flop de Star Wars Outlaws et la révélation du second épisode de Ghost of Tsushima les auraient fait revoir leur copie ?

D’après les équipes de développement, les employés avaient déjà fait front commun pour demander un report de sortie. Une demande qui était restée sans réponse jusqu’à la sortie de Outlaws et ses retombées. Car en plus des problèmes liés à la fidélités historico-culturelle, le soft serait encore à l’heure actuelle parsemé de bugs, qu’ils soient de nature graphique comme au niveau du gameplay. Un troisième problème s’ajoute à la liste : des coupes budgétaires plus ou moins importante, forçant alors les développeurs à accélérer le travail en proposant une version jouable trop tôt avant même l’arrivée des historiens. Un effet cascade dommageable pour les équipes qui doivent une nouvelle fois revoir leur copie…

Une autre révélation, mais qui cette fois n’est en rien responsable du report d’Assassin’s Creed Shadows, fait état de la potentielle présence d’un mode coopération qui serait déployé bien après le lancement du jeu toutefois sans date fixe. Ce nouveau mode intitulé LEAGUE permettrait en théorie à deux joueurs de parcourir le Japon féodal comme à l’époque d’Arno dans Assassin’s Creed Unity. Rendez-vous dans 4 mois pour voir si Ubisoft transforme l’essai et si les nouvelles aventures des assassins contre les templiers arriveront à séduire les joueurs.