Assassin’s Creed Shadows – Ubisoft s’exprime enfin

La dernière fois que nous avions eu des nouvelles d’Assassin’s Creed Shadows, c’était lors de l’annonce de son report, un peu à la surprise générale, et surtout sans réelle explication. Quelques semaines plus tard, Marc-Alexis Coté, le directeur de la licence chez Ubisoft vient enfin de briser le silence lors d’un entretien en marge des BAFTA. Et ce qui en ressort, c’est que le studio est pleinement conscient qu’il n’a plus le droit à l’erreur, particulièrement en ce qui concerne sa licence phare.

« Les joueurs veulent le meilleur. Ils souhaitent plus d’innovation, plus d’engagement de notre part et n’hésitent pas à nous faire savoir lorsque nous ne répondons pas à leurs attentes. Nos dernières années ont été marquées par des hauts et des bas en termes de qualité de jeu. Assassin’s Creed Shadows représente l’opportunité de briser cette image d’irrégularité, pour la licence et pour tout le studio. » Marc-Alexis Coté

Entre les lignes, on comprend qu’Assassin’s Creed Shadows n’était tout simplement pas prêt pour correspondre aux critères d’excellence souhaités par Ubisoft et les joueurs. Après l’échec commercial Star Wars Outlaws et les nombreuses polémiques entourant le studio ces derniers mois, tout le monde est bien conscient que cet opus pourrait bien marquer la croisée des chemins pour Ubisoft.

Mais si la qualité vidéoludique du titre dépendra entièrement des équipes, d’autres données sont à prendre en compte dans son futur accueil, et parmi elles, l’image renvoyée par le studio aux joueurs. Aujourd’hui, Ubisoft est en proie à un tel flot de critiques, que, quelques soient ses actions, on en vient même à douter qu’un excellent jeu puisse être accueilli comme il se doit dans les conditions actuelles. Les quelques mois de report pourraient aussi être un moyen de se faire un peu oublier en laissant passer l’orage.

Marc-Alexis Coté sait également mieux que tout le monde qu’Assassin’s Creed Shadows est déjà la cible de polémiques concernant l’un des ses personnages principaux, Yosuke. Si elles paraissent totalement absurdes, Yosuke ayant réellement existé, elles constitueront forcément un autre frein au bouche à oreille positif nécessaire à un lancement réussi. Toutefois, le directeur des opérations a tenu a rappeler que la licence ne changerait pas son fusil d’épaule, même dans les futurs opus (rappelons que Shadows doit constituer l’introduction d’une nouvelle ère Assassin’s Creed, après l’interlude Mirage)

« Depuis les débuts d’Assassin’s Creed, nous avons mis en avant des personnages de tous horizons. L’Histoire est diversité, et c’est ce que nous voulons raconter. Nous ne travaillons pas en fonction d’un cahier des charges mais dans le respect de l’histoire. »

Vous l’aurez compris, Ubisoft devra la jouer malin pour préparer au mieux la sortie d’Assassin’s Creed Shadows. Un échec pourrait être catastrophique. Le jeu est maintenant prévu pour le 14 février prochain, loupant ainsi la période cruciale des achats de Noël. Mais si le jeu était loin des standards attendus il y a un mois, le sera-t-il dans à peine trois mois ? Rien n’est moins sûr, même si on ne le souhaite évidemment pas.