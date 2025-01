CES 2025- Le futur du jeu vidéo présenté par Sony ?

Hier, le CES 2025 (Consumer Electronics Show) s’est ouvert à Las Vegas. Devenu le plus important salon de l’innovation technologique mondiale, c’est « the place to be » pour les grandes firmes prêtes à dévoiler leurs nouveaux projets au yeux du monde et des investisseurs. Et alors que tous les yeux sont tournés vers Nintendo, qui n’a jamais été aussi proche d’annoncer sa Switch 2, Sony n’est pas en reste et a dévoilé hier une toute nouvelle technologie centrée sur le jeu vidéo.

Présentée via une vidéo, la Future Immersive Entertainment Concept (on n’a pas cherché à traduire le nom) se présente sous la forme d’un gigantesque cube à l’intérieur duquel les joueurs pénètrent pour vivre une expérience pour le moment unique. Pour sa démo technique, Sony a choisi de se servir d’une séquence du premier jeu The Last of Us. On ne pouvait rêver meilleur choix pour mettre en avant le réalisme de certaines scènes.

Une fois dans le cube, pas besoin de casque VR. Le jeu est diffusé à 360° sur les faces du cubes constituées d’écrans extra-haute définition. Le résultat parait bluffant, et ce n’est pas fini. L’immersion est encore renforcée par le fait que les joueurs n’ont pas besoin de manettes pour progresser dans l’univers. Ils sont armés de fusils d’assaut factices qui semblent diriger le regard du joueur sur les écrans. Sony annonce également que le cube dispose d’un système de sons, d’odeurs et d’atmosphères immersifs en fonction du jeu lancé. Difficile à appréhender sur la vidéo, mais on peut imaginer que les bruits des claqueurs et l’odeur des champignons ou de la poussière doivent être exacerbés.

Vous l’aurez compris, la technologie permettrait de faire un pas de géant dans la course à l’immersion et au réalisme dans nos jeux vidéo, tant désirés par certains. Mais pour l’instant, elle n’est pas du tout adaptée à un usage domestique, et ne le sera sans doute pas avant plusieurs années, si toutefois elle devait être un jour disponible. Il n’est en effet pas rare dans le milieu de la technologie de pointe que des prototypes ne dépassent jamais le stade de l’exhibition, comme c’est fréquemment le cas avec les concept cars dans le domaine de l’automobile.

Alors, Sony vient-il de nous dévoiler une part du futur du jeu vidéo au CES 2025 ? Malgré la claque que doivent ressentir les joueurs à l’usage et la forte impression laissée par la vidéo, cela parait fort improbable. À une époque où les éditeurs sont plus à la recherche d’économies, qui pourra se permettre de développer un jeu uniquement pour cette technologie ? Par contre, pourquoi ne pas imaginer des salles de jeux nouvelle génération mettant en scène plusieurs cubes dans lesquels les joueurs pourraient venir jouer durant quelques heures ?

Une chose est sûre, avec ce type d’innovation en approche, un vieux débat reviendra forcément sur la table: le jeu vidéo hyper-réaliste est-il vraiment le souhait de la majorité des joueurs ? Rien n’est moins sûr.