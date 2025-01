« But on Switch 2 » – La prochaine console Nintendo accélèrera la fin des exclusivités

La fin des exclusivités consoles est l’un des sujets qui agitent en ce moment l’industrie du jeu vidéo. Le plus bruyant étant probablement Xbox, qui a déjà commencé à porter ses exclus sur les consoles concurrentes, et avait surpris en annonçant qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien, l’une de ses rares grosses exclusivités, finirait par atterrir sur PS5. Mais PlayStation a aussi commencé à œuvrer en ce sens en sortant ses jeux sur consoles et sur PC, et même parfois dès la date de sortie et avec un certain succès, comme en témoigne la trajectoire d’Helldivers 2.

Une pratique qui va prochainement s’intensifier, ainsi qu’en témoigne les dernières déclarations et autres bruits de couloirs entendus dans les studios.

On sait déjà que Doom: The Dark Ages, propriété de Microsoft, sortira, comme Indiana Jones, également sur PS5. Le site Windows Central croit ainsi savoir que Flight Simulator 2024 et Halo: The Master Chief Collection, deux licences particulièrement emblématique de Microsoft, devrait sortir prochainement sur PS5, ainsi que Hellblade 2, Age of Mythology, et « potentiellement » Gears of War.

Et PlayStation ne serait pas le seul rival destinataire de titres jusqu’ici exclusifs à Xbox. Les mêmes Microsoft Flight Simulator 2024 et Halo: The Master Chief Collection devraient ainsi apparaître dans le catalogue des jeux Switch 2. Le podcasteur NateTheHate, qui possède une bonne côte de confiance, a aussi déclaré que « Microsoft prévoit de soutenir la Switch 2 de façon importante ».

Avec, derrière, peut-être l’idée d’obtenir en échange la possibilité de distribuer son Game Pass sur la future console hybride ? Se pose aussi la question de la technologie pour faire tourner Flight Sim’ sur une console dont on prétend qu’elle aura plus ou moins la puissance d’une PS4. Il y a toutes les chances que le jeu fonctionne grâce au cloud gaming, là encore, qui pourrait servir de Cheval de Troie à Microsoft dans l’objectif cité précédemment.

Mais Xbox n’est pas le seul qui s’apprête à distribuer ses exclusivités, puisque toujours selon NateTheHate, Square Enix s’apprête lui aussi étendre la distribution de ses jeux, confirmant des déclarations que nous avions pu relayer précédemment.

Final Fantasy VII Remake, aujourd’hui uniquement disponible sur PS4, PS5 et PC, devrait arriver sur Xbox pas plus tard que cette année, suivi du deuxième épisode, Final Fantasy VII Rebirth. Les deux titres devraient également être disponibles sur Switch 2, couvrant ainsi l’ensemble des supports.

Ce n’est pas tout : le podcasteur avance que Final Fantasy XVI pourrait être le jeu « mystère » teasé lors des annonces du prochain programme d’annonces en vidéo de Microsoft, le Xbox Developer_Direct. Le rendez-vous est en effet fixé par Microsoft au 23 janvier, date à laquelle Final Fantasy XVI sera justement porté sur PC. Et sur Xbox, donc ?

Cela dit, pour l’instant, Sony et Nintendo n’ont, eux, rien annoncé de tel, et il y a fort à parier que l’on est pas près de voir Astro sur Switch, ou Mario sur Xbox…