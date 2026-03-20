Atlus (Persona) – L’entreprise qui prend soin de ses salariés…

Les bonnes nouvelles dans le monde du jeu vidéo sont rares. Car, bien souvent, les échos qui nous parviennent font (et on s’en souviendra sans mal) état d’un « mal moderne » qui sévit dans l’industrie : suppression de postes, licenciement en tout genre ou encore tout ce qui a trait à la progression de l’IA générative. Des problématiques auxquelles certains ont probablement décidé de faire front, comme l’illustre aujourd’hui le cas du développeur japonais Atlus.

Atlus : un monde où il fait bon vivre ?

Ainsi, comme nous l’apprend notamment Automaton, le studio connu des fans de J-RPG opère le mouvement inverse de ce que nous ont dernièrement montré les mastodontes de l’industrie, àl’instar d’Ubisoft, dont les mauvaises nouvelles (symptômes d’une société en mutation) apparaissaient de manière rapprochée et continuent de menacer l’actualité ; ou encore, comme Warner Games Montréal qui, tout récemment, a également annoncé toute une flopée de licenciements.

En effet, l’entreprise réputée pour ses séries bien-aimées que sont les Shin Megami Tensei et Persona a récemment attiré, dans un communiqué, le regard sur l’un de ses engagements vis-à-vis de ses employés : à compter du mois d’avril 2026, le studio augmentera les émoluments de ses salariés.

Dans les détails, les mesures s’illustreront de la manière suivante : pour les jeunes diplômés, il y aura un passage d’un salaire actuellement plafonné à 300 000 yens à un autre touchant à 330 000 yens. Par ailleurs, les salariés permanents et sous contrat verront leur annualité bondir de 15%. Et tout cela s’accompagnera en outre d’une baisse d’heure de travail mensuels pour les contrats de 20 à 30 h.

Dynamiser l’industrie ?

Bien entendu, nous (les lecteurs) verrons dans ces données ce qui pourrait être perçu comme un accroissement du bien-être des employés. À moins que l’on assiste là seulement à un juste rehaussement. Mais, quoi qu’il en soit, l’objectif reste le même : rendre un peu plus attractif le métier. Ou, du moins, offrir des arguments capables de pourvoir d’atours un métier qui, finalement, ne serait pas aussi sexy que l’on pourrait le croire. Et notamment au Japon où l’exigence de vie ne correspondrait pas aux ambitions d’un salarié issu du domaine vidéoludique.

Cette augmentation suit ainsi celle survenue en novembre 2025 chez Sega, qui, on le rappelle, n’est nul autre que la société mère à laquelle est rattaché Atlus. Dès lors, il n’y a rien de surprenant dans la présente annonce : le studio de Metaphor : ReFantazio poursuit seulement la logique entamée précédemment. Et ce dans le but de garder la main-mise sur son vivier de talents. Tout comme l’ont fait, antérieurement, d’autres entreprises telles que Capcom par exemple.

Améliorer le cadre de vie de ses salariés, malgré des contraintes financières (comme le signale d’ailleurs Atlus), peut s’avérer être un pari payant : « fidéliser » ses employés par une amélioration de leur bien-être peut être intéressants en termes de « retour productif ». Cependant, qu’es est-il de la viabilité ? N’est-ce pas simplement de la poudre aux yeux qui, aussitôt déversée, se perdra dans le néant ?