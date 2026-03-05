Assassin’s Creed – Ubisoft rappelle les vétérans pour sauver les meubles ?

Alors que Assassin’s Creed Shadows soufflera bientôt sa première bougie, Ubisoft a décidé de prendre les devants pour préparer un avenir qu’on espère plus radieux. La semaine dernière, nous apprenions que la franchise accueillait trois nouveaux directeurs pour reprendre les rênes de la confrérie.

Avec des noms bien connus des fans, Vantage Studios (la nouvelle filiale d’Ubisoft créée avec les fonds de Tencent) a annoncé ces nominations comptant sur le bénéfice de leur expertise respective. Martin Schelling prend les commandes en tant que directeur exécutif pour porter la stratégie globale, fort d’une expérience solide sur Black Flag ou Origins. Il est épaulé par Jean Guesdon, véritable gardien de l’ADN de la marque depuis 2007, qui devient directeur contenu pour chapeauter la vision créative. Enfin, François de Billy complète ce trio comme directeur de l’excellence de production. Ce vétéran de Valhalla et de Origins renforcera les pratiques et l’exécution de la production. Alors, avec ces pointures, peut-on espérer un vrai retour aux sources ? Ubisoft délie sa langue pour présenter ses ambitions.

Remake et nostalgie en guise de bouclier

Alors que le support de Shadows touche à sa fin, Ubisoft se tourne vers l’horizon. Le projet Hexe, développé par Ubisoft Montréal et annoncé en même temps que Shadows, reste mystérieux. Si Jean Guesdon rassure sur l’avancée du titre, il prévient toutefois que les informations resteront rares. Avec ce remaniement de direction, il est fort à parier que le projet a subi certains ajustements depuis son annonce. Il faut dire que les productions de l’éditeur ne semblent pas simples à exécuter ces derniers temps.

De son côté, le projet Invictus entrera bientôt dans une phase de « test-and-learn ». Une jolie formulation pour dire que le jeu voit le bout du tunnel, mais qu’il va maintenant falloir vérifier si le travail accompli suffira à séduire les joueurs. Toujours chez Montréal, le titre est confié à des vétérans de For Honor. Quant à Assassin’s Creed Jade, le titre mobile semble avoir été réorienté pour tirer des enseignements du passé : il faut comprendre par là que le projet repart quasiment de zéro sans doute pour éviter une déception auprès des joueurs .

Ubisoft a également (enfin) confirmé le retour d’Assassin’s Creed Black Flag via un simple artwork. Un aveu tardif pour valider des rumeurs qui couraient depuis des mois : le titre devrait bien être un remake complet de l’aventure d’Edward Kenway.

Entre une série Netflix en live-action qui ne donne toujours pas de nouvelles concrètes et un petit patch 60 fps pour Assassin’s Creed Unity balancé pour donner de quoi faire patienter les joueurs, Ubisoft ne semble pas avoir beaucoup plus à offrir immédiatement.

Force est de constater que ce remaniement soulève plusieurs questions sur l’avenir de la franchise. L’éditeur semble marcher sur des œufs. Malgré le succès de Shadows, la multiplication des projets simultanés, les remaniements et les informations disparates trahissent une volonté de rassurer à tout prix. Avec les grèves, les annulations et les licenciements, Ubisoft est sur une pente glissante. Aujourd’hui, Assassin’s Creed semble être sa seule porte de sortie solide pour éviter la chute.