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Test Pokémon Pokopia – Un vent de douceur souffle sur Kanto
Pokémon Pokopia – Un vent de douceur souffle sur Kanto Game

Test Pokémon Pokopia – Un vent de douceur souffle sur Kanto

Déjà 2,2 millions de ventes pour Pokémon Pokopia – Les investisseurs se frottent les mains

13/03/2026 à 14:16
broccomilie

Pokémon Champions – La révolution du VGC est actée pour le mois d’avril sur Switch

01/03/2026 à 17:03
Ninof

Pokémon GO ou le chantier participatif que personne n’a signé

18/03/2026 à 16:49
Dextereuse

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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