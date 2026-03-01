Pokémon Champions – La révolution du VGC est actée pour le mois d’avril sur Switch

À l’occasion du Pokémon Direct célébrant les 30 ans de la franchise, les annonces se sont enchaînées. Parmi elles, l’attendu Pokémon Champions, le futur jeu compétitif officiel pour le format VGC (qui sera notamment utilisé lors des prochains Championnats du Monde), s’est illustré dans un tout nouveau trailer.

Une sortie en avril pour la version Switch, le mobile servi plus tard

La seule certitude que nous avions jusqu’ici était que Pokémon Champions sortirait avant la fin du mois d’août, date à laquelle se tiendront les Worlds 2026. Le suspense est levé : la version Switch débarquera en avril, bien que le jour précis reste encore inconnu.

Côté calendrier compétitif, cela implique quelques ajustements. Le régional d’Orlando (3 et 4 avril 2026) se jouera probablement encore sur Pokémon Écarlate et Violet. Pour les prochains tournois, il faudra voir quand The Pokémon Company décide de faire le switch de jeu. En revanche, le NAIC (North America International Championship), programmé du 12 au 14 juin, sera vraisemblablement le tout premier tournoi international disputé sur Pokémon Champions, offrant un véritable crash-test à grande échelle avant les Mondiaux d’août.

Quant à la version mobile, elle arrivera plus tard dans l’année. Si la compétition restera dans un premier temps exclusive à la console de Nintendo, le titre s’ouvrira ensuite à un public massif grâce au cross-play, permettant aux joueurs sur smartphone d’affronter les possesseurs de Switch.

Les talents des mégas-starters de Kalos dévoilés

Récemment sorti, Pokémon Légendes : Z-A a réintroduit la Méga-Évolution en ajoutant de nouvelles formes au Pokédex, qui seront jouables dans Pokémon Champions. Puisque Légendes Z-A n’incluait pas les talents, les joueurs compétitifs attendaient ce nouveau jeu pour évaluer le véritable potentiel compétitif de ces créatures.

Des images du jeu diffusées sur le site officiel japonais ont vendu la mèche pour les starters de la sixième génération. Les deux premiers conserveront le talent caché de leur forme de base, à savoir Pare-Balles pour Méga-Blindépique et Protéen pour Méga-Amphinobi.

Comme son design le laissait deviner, Méga-Goupelin profitera du talent Lévitation, lui offrant une précieuse immunité au type Sol, et donc une faiblesse en moins. En contrepartie, le fait de ne pas toucher le sol l’empêchera de bénéficier du boost de la capacité Vaste-Pouvoir sous le Champ Psychique. Un équilibrage bienvenu pour ne pas rendre cette méga-évolution trop surpuissante, même si Méga-Goupelin s’assure déjà une place de choix dans la future méta VGC.

Pokémon Champions adoptera un modèle free-to-play, mais il a d’ores et déjà été annoncé que le jeu inclura des micro-transactions pour assurer sa rentabilité. Si les détails sont encore flous, une limite de taille a été confirmée : en version gratuite, les joueurs ne pourront stocker que 30 Pokémon maximum dans leurs boîtes.

C’est suffisant pour faire quelques matchs, mais bien trop peu pour un compétiteur souhaitant tester plusieurs équipes. Il sera néanmoins possible d’acheter un « Starter Pack » (dont le contenu complet reste non annoncé) qui permettra de passer à 80 pokémons stockables.

La scène compétitive Pokémon va donc le mois prochain connaître un tournant majeur, en s’éloignant pour la première fois des jeux de la saga principale. Il faudra ensuite attendre plus d’informations sur la prochaine génération, Pokémon Vagues et Vents, prévus en 2027, pour voir si la saga en profitera pour s’affranchir du tour par tour traditionnel suite à cette scission.