Pokémon Champions simplifie la stratégie et redessine l’avenir de la licence

Le Pokémon Presents d’hier a levé le voile sur l’avenir de la licence, avec une présentation détaillée de Pokémon Champions, le nouveau titre centré exclusivement sur les combats stratégiques. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu semble porteur d’une ambition qui pourrait redéfinir toute la franchise.

Un hub de combat Pokémon

Pokémon Champions se présente comme la plateforme ultime pour tous les dresseurs compétitifs. On y retrouvera les modes de combat solo et duo, en version classée ou non classée. Point crucial, le jeu sera entièrement compatible avec Pokémon Home, permettant aux joueurs de longue date d’importer leurs créatures déjà optimisées pour la compétition (nature, IV, EV, attaques). Pour les nouveaux venus ou ceux qui souhaitent monter de nouvelles équipes, le jeu intègrera des outils pour faciliter l’entraînement.

En effet, fini de devoir combattre des Pokémon sauvages à la pelle pour donner les 510 EV (Effort Values) possibles. Le nouveau système est bien plus direct : chaque Pokémon disposera de 66 points de statistiques à répartir, avec un maximum de 32 points par stat. C’est une simplification majeure, qui modifie aussi légèrement l’équilibrage, puisqu’il sera possible d’obtenir un point de statistique de plus que dans l’ancien système (66 contre 65). Si les IV (Individual Values) semblent pour l’instant fixés à leur maximum, la question de leur modification reste en suspens.

Pour changer la nature d’un Pokémon, ses attaques ou répartir ses points de stats, il faudra utiliser une monnaie propre au jeu : les Points de Victoire. Nintendo a précisé que ces points ne seront pas achetables via des microtransactions et ne pourront être obtenus qu’en jouant (et gagnant) des combats. La viabilité du jeu sur le long terme dépendra donc de l’équilibre de ce système. Si les joueurs jugent le temps nécessaire pour monter une nouvelle équipe trop long, cela pourrait freiner l’expérimentation et nuire à la communauté.

Le compétitif dissocié de la saga principale ?

Cette volonté de simplifier et de centraliser l’expérience compétitive pose une question fondamentale : l’avenir de la compétition Pokémon se jouera-t-il exclusivement sur Pokémon Champions ? Si tel est le cas, cela pourrait libérer les jeux de la saga principale de la contrainte d’intégrer le compétitif et ouvrir la porte à de nombreuses expérimentations de gameplay.

Ces dernières années, Game Freak a déjà montré son désir d’explorer de nouvelles voies avec la série Légendes. Légendes Pokémon : Arceus avait introduit les styles de combat rapide et puissant, tandis que le futur Légendes Pokémon : Z-A promet de s’affranchir du tour par tour pour des combats en temps réel, où la précision dépendra de votre visée et la stratégie des différents cool-down d’attaques.

Si la scène compétitive officielle migre entièrement sur Champions, Game Freak aurait les mains libres pour faire évoluer le gameplay de ses jeux principaux, peut-être dès la très attendue dixième génération. Rendez-vous en 2026 sur Nintendo Switch et mobile pour découvrir qui sera le meilleur dresseur.