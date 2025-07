Pokémon TCG Pocket – Un nouveau set qui calme le powercreep

La collection n’a jamais cessé d’être le but principal de Pokémon TCG Pocket. Difficile de ne pas trouver attractif la possibilité de collectionner « gratuitement » les créatures issues de la licence la plus lucrative au monde directement sur son téléphone. Pokémon GO l’avait déjà démontré dès l’été 2016, les Pokémon sont toujours autant adorés du grand public.

Mais un souci que Niantic n’avait pas eu à gérer par la simplicité relative du système de combat de Pokémon GO, c’est le powercreep, ce phénomène d’augmentation de puissance lié à l’ajout de contenu. C’est un phénomène bien connu de tout joueur de jeux de cartes à collectionner, chaque extension apporte son lot de nouvelles têtes qui vont redéfinir la manière dont le jeu va être joué.

Pokémon TCG Pocket n’échappe pas à la règle. Chaque sortie d’extension a été le théâtre de nouvelles métas, laissant derrière elles des cartes durement acquises et des decks minutieusement préparés, car désormais plus au niveau pour rivaliser avec les nouveaux arrivants. Célébi Ex et Mew Ex pour l’Île Fabuleuse, Palkia Ex et Dialga Ex pour Choc Spatio-Temporel, tous les decks centrés sur Arceus Ex pour Lumière Triomphale … Rester à jour demande nécessairement d’acquérir rapidement les toutes dernières cartes.

Trêve de combats, détendez-vous avec Évoli

Pourtant, la dernière extension du jeu sortie le 26 juin ne semble pas emprunter la même voie que ses prédécesseures. La Clairière d’Évoli centre les nouvelles cartes sur Évoli et ses désormais 8 évolutions, toutes présentes avec chacune une nouvelle carte dans l’extension. S’ajoute à cela plusieurs cartes augmentant les possibilités de construction de deck comme le Sac d’Évoli renforçant de deux manières différentes les Évolitions ou Évoli Ex permettant d’avoir 4 Évolis dans son deck. Le chemin semble alors tout tracé vers une domination de la petite boule de poil nouvelle mascotte de Pokémon.

La réalité donne a priori tort à ce constant gain en puissance. Si quelques decks ont émergé en exploitant l’explosivité de Pyroli Ex ou la pioche de Nymphali Ex, la méta n’a que peu bougé. On constate toujours la présence de cartes pertinentes depuis plusieurs sets et bien parties pour rester. Darkrai Ex et Giratina Ex font une combinaison qui fonctionne toujours, Solgaleo Ex a vu son deck être peaufiné avec le Lampignon de Crise Interdimensionnelle, et les decks Arceus Ex s’adaptent aux différentes métas. Certains derniers ajouts de Crise Interdimensionnelle semblent montrer un potentiel leur permettant de s’imposer durablement, comme Plumeline Electrik et son immunité aux Ex ou Silvallié et sa force de frappe rapide.

Une grosse cartouche utilisée

Mais est-ce que cette absence de powercreep sur la dernière extension de Pokémon TCG Pocket ne pourrait-elle pas être voulue ? En voyant La Clarière d’Évoli, on ne peut s’empêcher de penser à Évolutions Prismatiques, un set du TCG Pokémon physique qui s’est particulièrement bien vendu même auprès du grand public, et lui aussi centré sur les Évolitions. Pokémon Company a sans doute voulu reproduire ce succès sur Pokémon TCG Pocket, application qui a elle aussi touchée un public bien plus grand que le public habituel du TCG Pokémon.

Ainsi, avec Évoli en tête d’affiche, plus besoin d’inciter les joueurs de combats à passer à la caisse pour rester au niveau, les joueurs centrés sur la collection et plus propices à être sensibles à Évoli seront une source de revenus bien plus prolifique. L’autre intérêt est de calmer la surenchère de puissance afin de se donner plus de temps pour créer d’autres cartes qui deviendront la nouvelle méta.