Niantic (Pokémon Go) – Un mois après son acquisition par Scopely, le studio licencie

En mars dernier, on vous expliquait que Scopely (Monopoly Go) avait racheté les licences jeux vidéo de Niantic (Pokémon Go mais aussi Monster Hunter Now ou Pikmin Bloom) pour 3,5 milliards de dollars. À peine un mois après cette acquisition, on apprend que soixante-huit employés de Niantic ont été licenciés dans la foulée.

Si les équipes qui travaillent sur ces projets phares ont apparemment été transférées chez Scopely, ce n’est pas le cas de tous les collaborateurs. Selon un rapport WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) publié en Californie, soixantes-huit licenciements permanents ont été officialisés le 20 mars (quelques jours après l’annonce du rachat !) et seront effectifs le 20 mai, bien que les départements concernés n’aient pas été précisés.

Cette restructuration transforme Niantic en une toute nouvelle entreprise, « Niantic Spatial », qui se concentrera exclusivement sur l’intelligence artificielle géospatiale. Dans un communiqué de presse, John Hanke, PDG de Niantic, avait expliqué ce changement de direction : « Nous sommes en plein milieu d’un grand bouleversement technologique, avec l’IA qui évolue rapidement. Les cartes existantes ont été conçues pour que les gens puissent se repérer, mais aujourd’hui, il y a un besoin pour un nouveau type de carte qui rendrait le monde compréhensible pour les machines, des smart glasses aux robots humanoïdes ».

Ce n’est malheureusement pas la première vague de licenciements chez Niantic. En juin 2023, l’entreprise avait déjà fermé son studio de Los Angeles et s’était séparée de deux-cent-trente employés. Et tout cela s’inscrit dans la triste continuité des nouvelles de licenciements et restructurations dans l’industrie du jeu vidéo.

Quant à Scopely, l’acquéreur de Pokémon Go et autres titres, il avait lui-même été racheté en 2023 par Savvy Games Group, une société d’investissement détenue par le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Une stratégie qui permettrait au pays de rivaliser avec des plus grands dans la course aux jeux mobiles ?