Pokémon TCG Pocket – Déjà un nouveau set ?

Un peu moins d’un mois après la sortie de l’extension Gardiens Astraux mettant en avant les Pokémons d’Alola, Pokémon TCG Pocket a dernièrement annoncé un nouveau set centré sur les Ultras-chimères introduites dans la 7ème génération des jeux. Pourtant, une plainte continue de s’élever parmi les joueurs : les sets sortiraient-ils trop rapidement ?

Il faut dire que le rythme de sortie s’est accéléré depuis quelques temps. Là où un mois et demi espaçait initialement chaque set, à partir de la sortie de la 4ème extension Lumière Triomphale, un seul mois d’attente fut nécessaire pour voir être introduites de nouvelles cartes dans le jeu, un rythme un peu trop élevé pour qui voudrait compléter ses sets.

Le nombre de cartes par set a également augmenté au fil du temps, notamment avec l’introduction des Pokémons chromatiques, apportant deux nouvelles raretés de cartes. Ainsi, Réjouissances Rayonnantes est le premier mini-set à avoir dépassé les 100 cartes, et Gardiens Astraux comporte 32 cartes de plus que Choc Spatio-temporel.

Avec 60 boosters à ouvrir par mois si l’on n’est pas abonné au pass premium rajoutant un booster par jour, le jeu nous permet de récupérer 300 cartes issues de boosters. C’est déjà assez peu pour les sets d’une centaine de cartes, mais c’est encore plus limitant pour les sets majeurs comme Gardiens Astraux, comportant 239 cartes. Il paraît très difficile de pouvoir compléter ne serait-ce que les cartes communes avant la sortie du prochain set.

Tout cela semble s’inscrire dans une volonté de la part du jeu d’augmenter artificiellement la valeur des cartes les plus rares. Si chaque set comporte plus de cartes et que moins de temps est donné pour les obtenir, chaque carte devient individuellement plus difficile à trouver. Ajoutons à cela que les échanges ne sont pas permis pour les cartes de rareté 2 étoiles et plus et que les points boosters obtenus après chaque ouverture ne sont échangeables que sur le set du booster ayant permis de les obtenir, et la probabilité de compléter chaque set baisse drastiquement.

Avec la sortie de Crise Interdimensionelle, le prochain set de Pokémon TCG Pocket, le 29 mai prochain, nous aurons l’occasion de voir si le jeu continue sur sa lancée ou si les critiques qui lui ont été adressées dernièrement auront été entendues.