Palworld – La bataille continue avec Nintendo et The Pokémon Company

Le succès fulgurant de Palworld en janvier 2024 n’a pas seulement attiré des millions de joueurs, mais aussi l’attention, bien moins amicale, de Nintendo et de The Pokémon Company. Ces derniers ont en effet intenté une action en justice contre le studio japonais Pocketpair, l’accusant d’avoir violé trois brevets liés aux mécaniques de capture de monstres.

Dans une série de documents juridiques révélés par GamesFray, on apprend que la défense de Pocketpair repose sur un argument simple : les mécaniques en question existaient déjà ailleurs, et nombre d’autres productions disposent d’un système de capture de créatures.

Parmi les jeux invoqués pour invalider les brevets, on retrouve une ribambelle de titres aux origines diverses. Craftopia, déjà développé par Pocketpair, permet déjà de lancer un objet pour capturer une créature via une simple pression de bouton. Mécanique identique, donc.

Mais ce n’est pas tout : Rune Factory 5, Titanfall 2, Pikmin 3 Deluxe, Far Cry 5, Tomb Raider, Octopath Traveler, Monster Hunter 4G, Final Fantasy XIV, et même des mods pour Fallout 4 (NukaMon) et Dark Souls 3 (Pocket Souls), sont cités pour démontrer que les mécaniques attaquées relèvent en réalité du domaine public depuis longtemps.

Que ce soit les items de capture, le ciblage assisté ou la variété des objets à lancer, Pocketpair aligne les contre-exemples. Pour les avocats de la défense, Nintendo n’a rien inventé, et surtout ces brevets ne couvrent rien qui n’existait pas déjà avant décembre 2021, date-clé avant laquelle toute innovation revendiquée perd sa validité.

Nintendo et The Pokémon Company réclament tout de même 5 millions de yens chacun, ainsi que des intérêts. Un montant qui paraît presque dérisoire comparé au raz-de-marée qu’a représenté Palworld sur le marché, mais qui ouvre une brèche importante pour la création.

Car au-delà de la somme, c’est bien la définition même de la propriété intellectuelle sur des mécaniques de gameplay qui est en jeu. Et si Nintendo venait à gagner, les conséquences pourraient s’avérer bien plus larges qu’un simple affrontement entre deux géants de l’industrie et les développeurs de Palworld.