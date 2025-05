Palworld encore obligé de se transformer sous la pression de la Pokémon Company

Depuis son lancement début 2024, le phénomène Palworld souffle le chaud et le froid. Le chaud, ce sont les millions de joueurs qui se sont laissés tenter par le titre et continuent encore d’en profiter à l’heure actuelle. Le froid, ce sont bien évidemment les nombreuses accusations de plagiat de Pokémon qui ont émaillé le parcours du jeu. Depuis septembre, une action en justice a été intentée par la Pokémon Company pour violation de brevets, forçant notamment Pocketpair à revenir sur son système de capture de créatures, jugé bien trop proche du lancer de Pokéballs.

Malgré tout, cela ne s’avérera sans doute pas suffisant pour contenter la Pokémon Company et sa horde d’avocats, et d’autres changements pourraient très bientôt avoir lieu dans l’univers de Palworld. Un nouveau patch vient d’ailleurs d’être déployé, et chose plutôt rare dans le domaine, il n’ajoute absolument rien au jeu. Au contraire, il vient retirer une autre fonctionnalité considérée comme possiblement source de discorde lors du futur procès. Depuis mercredi, les joueurs n’ont donc plus la possibilité de planer à l’aide de leurs créatures. Il leur faudra maintenant disposer d’un planeur dans leur inventaire pour le faire.

Et ce nouveau changement devrait encore en appeler d’autres si on en croit les développeurs de Palworld, qui se sont fendus d’un communiqué pour faire part aux fans de leur déception après le lancement du patch.

« Nous comprenons la déception que vous ressentez, tout comme nous la ressentons, mais nous espérons que nos fans comprendront que ces changements sont nécessaires afin d’éviter de nouvelles perturbations du développement de Palworld » L’équipe de Palword sur X

Comme c’est le cas depuis la plainte déposé par la Pokémon Company, les développeurs de Palword ne citent jamais explicitement leurs concurrents. Mais pour éviter de perdre trop gros dans un procès qui n’a pas encore eu lieu, force est de constater qu’ils préfèrent malgré tout faire profil bas en s’adaptant plutôt qu’en cherchant la confrontation directe. Il y a d’ailleurs fort à parier que les prochaines évolutions dans l’univers Palworld s’éloigneront de plus en plus de son « modèle », pour qu’enfin le jeu soit reconnu à sa juste valeur, sans le poids des suspicions.

Pour le moment, aucun verdict n’a été rendu dans la bataille des brevets, mais en cas de décision défavorable, le studio Pocketpair pourrait perdre gros, jusqu’à un retrait du jeu. Mais la Pokémon Company n’est pas en reste: s’il s’avérait que ses brevets concernant notamment la capture de créatures ne soient pas valables, la porte s’ouvrirait pour des dizaines d’ersatz de Pokémon.