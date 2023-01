Pokémon Écarlate et Violet – DLC en vue ?

Cela fait déjà deux mois jour pour jour que les joueurs peuvent sillonner la région de Paldea, grâce à la sortie de Pokémon écarlate et violet, le 18 novembre dernier. Et il faut dire que malgré les catastrophes techniques des jeux, il serait idiot de considérer ces opus comme totalement ratés. Car oui, n’en déplaise à certains puristes grognons, la neuvième génération a donné naissance à bon nombre de nouveautés, et nous a montré qu’il était possible d’emprunter un nouveau virage pour la suite de la licence, qui s’annonce très prometteur, à condition de passer peut-être un peu plus de temps à la réalisation des jeux, afin de ne plus avoir à revivre l’ascenseur émotionnel qu’ont procuré Pokémon écarlate et violet. Ainsi, c’est à l’image des extensions de Pokémon épée et bouclier que nous prétendons être en droit de nous imaginer une décision équivalente en ce qui concerne ces nouveaux jeux.

Car oui, après avoir fait le tour d’un jeu Pokémon, et bien…plus rien. Du moins plus grand chose. Depuis quelques temps Game Freak a compris que pour garder ses joueurs en haleine, il fallait proposer des cadeaux mystères, organiser des évènements en raids ou encore des compétitions mondiales, au-delà du simple remplissage de pokédex ou de la chasse aux shinies. Mais ce ne sont pas Pyrobut et Amphinobi qui viendront combler notre ennui durant les prochains mois, il semblerait qu’un DLC arrive, tant les jeux tentent de nous emmener vers cette hypothèse. Et c’est sans compter sur l’annonce faite sur Twitter par le leaker Riddler_khu que nous nous questionnons quant au contenu de cette fameuse extension.

Retour en France ?

La nouvelle région de Paldea est certainement la plus grande région explorable de toute la licence Pokémon. Avec ses biomes variés et son monde ouvert, les dresseurs la parcourent de fond en combles depuis déjà deux mois. Mais alors que tout le monde connaît désormais Paldea comme sa poche, il reste une partie de la région que personne n’a pu découvrir. En observant la map en images ou dans le menu du jeu, n’avez-vous jamais remarqué que le nord-est de cette dernière était hachuré ? Une zone inexplorable donc, mais qui sonnera chez tous les fans de la licence comme un espoir. En effet, ce n’est plus un secret pour personne, Paldea est inspirée de la péninsule ibérique, nous proposant donc de poser nos bagages du côté de l’Espagne et du Portugal. Et en remontant dans le temps, à l’époque de Pokémon X et Y, une certaine région nommée Kalos voyait le jour, emmenant nos joueurs découvrir la France.

Et la première supposition qui nous vient à l’esprit en ayant conscience de ces deux informations est forcément la suivante : un retour à Kalos est-il envisageable ? Car oui, si vous avez joué aux côtés de Xerneas et Yveltal en 2013, vous devriez savoir que le sud de la région de Kalos ne nous était pas accessible. Cette partie de la région a toujours été assujettie à plusieurs théories autour de sa centrale électrique et du légendaire complémentaire Zygarde, et de ce fait, nous avons toujours voulu découvrir ce qu’il se tramait par-delà les zones accessibles de Kalos. Et géographiquement parlant, nous n’aurons pas besoin de relire nos leçons pour comprendre que la zone hachurée de Paldea correspond au sud-ouest de la France. Ainsi, nous pourrions enfin découvrir cette partie de Kalos qui nous a tant fait douter. Par ailleurs, aussi loin de nous puisse-t-elle être désormais, la Méga-évolution, intégrée dans Pokémon X et Y et qui fut incontestablement la mécanique la plus appréciée de la licence, pourrait faire son grand retour, inexistante depuis Let’s Go Pikachu et Let’s Go Évoli.

Les pokémons inconnus

Comme évoqué plus tôt, la nouveauté est le point positif que l’on ne pourra pas retirer à Pokémon écarlate et violet. Et si il ne fallait en retenir qu’une, ce serait certainement les pokémons paradoxes. En effet, il s’agit de pokémons déjà connus des joueurs, mais se présentant sous leurs formes passées ou futures, en fonction de la version choisie. Portant des noms toujours plus étranges les uns que les autres, à l’image de « Fort-Ivoire » ou « Rugit-Lune ». Mais nous avons pu observer des pokémons qu’il ne nous a pas été possible de capturer au sein de l’aventure. En effet, les formes paradoxes des pokémons concernés sont toutes enregistrées dans un livre. Et c’est dans les pages de ce livre que plusieurs pokémons inconnus ont pu être aperçus.

Mais étrangement, en les regardant de plus près, il ne s’agit pas réellement de formes paradoxes. Cela s’apparenterait plus à de la fusion, une mécanique qui n’a jusqu’alors été abordée que partiellement dans la licence (les dragons fossiles de la 8ème génération ou encore Sachanobi dans l’anime). En effet, pour le premier pokémon, nous pouvons observer un mélange entre Entei, Raikou et Suicune, les trois chiens légendaires de la 2ème génération. Le deuxième pokémon, quant à lui, apparaît comme une fusion entre les lames de la justice Cobaltium, Viridium et Terrakium, issues de la 5ème génération de la licence. Enfin, la troisième créature observée au sein du livre est un pokémon « disque » qui serait à l’origine du phénomène de terracristalisation, mécanique phare de Pokémon écarlate et violet. Nous avons déjà pu assister à ce cas de figure avec le légendaire complémentaire Éthernatos dans Pokémon épée et bouclier, qui était à l’origine du phénomène Dynamax, une mécanique qui était également au centre des jeux.

Ainsi, si le jeu en lui-même ne nous a pas permis de découvrir ces pokémons, il semble évident que ces derniers n’apparaîtront qu’au cours d’un futur DLC. Et, à l’avenir, pourquoi ne pas intégrer plus de pokémons dans le pokédex grâce à l’extension, ou bien nous emmener voir de nouvelles contrées, au-delà du sud-ouest de Kalos ? Game Freak avait déjà permis cette possibilité avec le DLC « Les terres enneigées de la couronne », où tous les légendaires de la licence pouvaient être capturables lors des « expéditions Dynamax » à Couronneige, la map de l’extension. Et, en reprenant ce principe, pourquoi ne pas faire de ces trois pokémons les nouveaux légendaires du DLC ? Car rappelez-vous, Shifours, Blizzeval ou encore Silveroy étaient des légendaires exclusifs au pass d’extension de Pokémon épée et bouclier. Concernant les contrées explorables, même en proposant dans une première partie d’extension le sud-ouest de la France, pourquoi n’irions-nous pas explorer la Corse ? Quitte à s’imaginer tous les scénarios possibles, soyons fous !

Il semblerait que la suite de la licence se tourne vers l’extension de Pokémon écarlate et violet avant que Game Freak ne puisse nous proposer de prendre part à une nouvelle aventure, qu’elle soit inédite ou remasterisée (des remakes de la 2G et de la 5G sont attendus). Et dans la mesure où le studio envisagerait déjà de nous emmener dans une nouvelle région, nous lui demandons de prendre son temps, car avec ce qu’il s’est passé pour les nouveaux titres, nous sommes loin de vouloir revivre le même cauchemar technique (technique, retenons le bien). Toujours est-il que nous attendons avec impatience de voir ce que nous réservent les papas de Pokémon dans les mois à venir, DLC ou non, mais surtout, nous sommes curieux de savoir si, comme depuis toujours, nous parviendrons à tous les attraper !