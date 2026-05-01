Spectrum et C64 Handheld – Si les ordinateurs des 80’s et la DS Lite avaient eu des enfants…

Après la vague des mini-consoles (SNES Mini, Mega Drive Mini, Neo Geo Mini…) et quelques jours à peine après le lancement très remarqué des précommandes de la Neo Geo AES+, réédition à l’échelle 1/1 de la console SNK des années 90, l’industrie de la nostalgie a déjà un nouveau produit dans sa besace. Le Spectrum Handheld et le C64 Handheld ne sont ainsi rien de moins que les ordinateurs personnels 8 bits des années 80 transformés en consoles format Nintendo DS.

C’est Hyper Mega Tech, filiale de Blaze Entertainment (les consoles rétro Evercade) qui nous fait cette proposition. Notons tout de suite que si Blaze Entertainmentest à la manœuvre, les machines ne sont pas compatibles avec les cartouches Evercade. Certains le regretteront surement, car en termes de design, les consoles ont des arguments !

Reprenant les codes couleurs du ZX Spectrum de Sinclair (1982) et du C64 de Commodore (1982 également), les deux consoles sont au format « clapet », à l’image de la Nintendo DS dans sa version DS Lite (question design, parce que question taille, les consoles d’Hyper Mega Tech seront probablement un peu plus imposantes). Sur la partie supérieure, on retrouve donc un écran IPS en 800×480, et sur la partie inférieure, les classiques croix directionnelle et boutons ABXY, mais aussi les touches emblématiques des ordinateurs, héritées de leurs claviers respectifs, et nécessaires pour certains titres.

Les Spectrum Handheld et C64 Handheld sont livrées avec 25 jeux intégrés, et un port micro-SD permettra d’étendre cette ludothèque avec nos « propres jeux acquis légalement » (comment acquérir légalement des ROMs C64 en 2026 ? La description des consoles ne le précise pas…)

Rétroverdose ?

Les machines ont l’air très cool, et l’on apprécie en général le travail de Blaze Entertainment. Cependant, on peut tout de même se demander si l’offre du côté des consoles rétro n’est pas un peu trop exagérée. Entre les consoles Evercade, et leur spécificité de fonctionner avec des cartouches physiques (véritable proposition en termes de préservation du patrimoine vidéoludique, reconnaissons-le), les consoles de luxe Analog permettant de ressortir ses cartouches originales, et les multiples consoles portables chinoises fonctionnant sous Android et conçues pour faire tourner des émulateurs (Ambernic, Aya Neo…), on a beaucoup trop de possibilités pour simplement lancer des jeux Super Nintendo ou Mega Drive (ou…).

Sans compter les dizaines de machines un peu douteuses que l’on trouve sur AliExpress et consort, mais aussi l’abonnement Nintendo Switch Online, et, bien entendu, l’émulation sur téléphone portable.

Avec le prix des machines qui s’envolent, et des budgets de production qui explosent, certains théorisent que le rétro représente l’avenir du jeu vidéo. Cependant, il y a derrière cette idée la notion, si ce n’est de décroissance, au moins de ralentissement. Faire tourner des lignes de production à plein régime pour produire des dizaines de modèles de consoles qui, dans un monde où tout un chacun possède un smartphone, ne servent pas à grand-chose, n’est-ce pas un tout petit peu paradoxal ?

Néanmoins, les consoles dont il est question ici, Spectrum Handheld et C64 Handheld, ne sont pas qu’une surexploitation de la fibre nostalgique (même s’il y a un peu de cela), mais aussi une vraie proposition éditorialisée, avec une collection de titres qui représentent le jeu vidéo de leur époque (Boulder Dash, Speedball 2…). C’est aussi un moyen « plug and play » de conserver ces jeux jouables de nombreuses années, sans crainte par exemple de rupture de compatibilité ou d’émulateurs qui disparaissent pour des raisons de droits.

En attendant que l’industrie ne redevienne raisonnable, les deux consoles sont déjà en précommande au prix de 129,99€ chez Just For Games, où l’on pourra aussi découvrir la liste des 25 jeux fournis avec chacune des machines.