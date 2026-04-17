On va enfin pouvoir se payer une Neo Geo !

Après la mode des consoles mini d’il y a quelques années (déjà !), l’éditeur Plaion (anciennement Koch Media) tente de lancer le format des consoles normales. C’est ainsi que les précommandes sont lancées pour une Neo Geo AES+, référence directe au nom complet de la console sortie en 1990, et baptisée alors Neo Geo AES (pour Advanced Entertainment System)..

Les joueurs assez vieux pour avoir été là à l’époque se souviennent que la presse jeu vidéo d’alors désignait souvent la console par la métaphore « la Rolls des consoles », et ce pour au moins 3 raisons. Le prestige d’abord, d’avoir l’équivalent d’une machine d’arcade à la maison. Les consoles offraient en effet exactement la même expérience que celle des bornes d’arcade, et une compatibilité totale avec les jeux. Sur les consoles traditionnelles (Sega et Nintendo, à l’époque), les joueurs avaient des portages, forcément dégradés en comparaison des version arcade. Sur Neo Geo, le jeu était exactement celui de la borne.

Mais cette puissance avait un prix. Quand les Mega Drive et Super Nintendo étaient vendues un peu moins de 200$ à leur lancement, la Neo Geo AES coutait plus du triple, à 649$ ! Pour qu’on se rende bien compte de ce dont on parle, c’est exactement la même échelle que si, aux côtés d’une PS5 Standard à 550€, on avait une console surpuissante vendue 1790€ !

Enfin, c’était aussi une console de luxe, possédée uniquement par quelques happy few : la console, bien qu’ayant marqué l’histoire du jeu vidéo, s’est vendue à moins d’un million d’exemplaires, soit à peine plus que le Virtual Boy, dont les performances commerciales sont qualifiées d’échec historique !

Neo Geo AES, mais avec un « + »

Le symbole « + » qui vient s’ajouter au nom de la console indique quelques petites améliorations permettant à la console de s’adapter à un environnement contemporain : résolution à 1080p, sortie HDMI, mais aussi un interrupteur dissimulé sous la console permettant d’en changer la langue et choisir entre différents réglages d’affichage…

Pour le reste, c’est une reproduction extrêmement fidèle de la console d’origine, au point qu’elle est compatible avec les cartouches originales. Pas d’émulation, ni de jeu « enregistré » dans la console, mais pour ne pas forcer le passionné à partir dans les territoires minés du jeu d’occasion, Plaion réédite aussi toute une série de cartouches parmi le plus emblématiques : Metal Slug, Mark of the Wolves, Samurai Shodown… Cartouches qui seront aussi compatibles avec les vieux systèmes Neo Geo AES !

Dans sa version la plus simple (la console et un stick arcade), la Neo Geo AES+ est vendue 199$. Une version « 35ème anniversaire », en blanc, et accompagnée de Metal Slug et d’une carte mémoire, coûtera 299$. Enfin, parce que c’est la Neo Geo et qu’il fallait aussi que ce soit un peu déraisonnable, un pack comprenant la totale : console, manette, carte mémoire, et 10 cartouches de jeu, est proposé à 899$. Tout cela est actuellement en précommande pour une livraison prévue le 12 novembre.