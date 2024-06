Evercade lance sa mini borne aux cartouches interchangeables

Voilà quelques années que le système rétro Evercade fait sa part du travail en ce qui concerne la conservation du patrimoine vidéoludique. Sa petite console portable est désormais en mesure d’accueillir plus de 500 jeux rétro, répartis sur une cinquantaine de cartouches. Le choix éditorial est plutôt intéressant, puisqu’Evercade propose des compilations construites le plus souvent autour d’un éditeur : Capcom, Susoft, Delphine Software, Team 17… Et le tout à des prix relativement contenus, les cartouches étantnt vendues autour d’une vingtaine d’euros, loin, très loin de la fièvre qui touche le rétrogaming.

Si Evercade fut d’abord une petite console portable, c’est ensuite devenu aussi une console de salon, l’Evercade VS, qui comme son nom l’indique, permettait surtout de jouer à deux (et sur grand écran). Troisième itération, le système prend aujourd’hui la forme d’une mini borne d’arcade, venant faire grossir la famille des SEGA Astro City Mini, Taito Egret II Mini, etc…

Mais à la différence des mini bornes que l’on connait bien, l’Evercade Alpha (c’est son nom) conserve la possibilité de jouer les cartouches de la marque. Voilà donc une mini borne avec, potentiellement, plus de 500 jeux au menu !

Haute d’environ 40 cm (ce qui en fait la plus grande de la catégorie), elle dispose d’un écran de 8’’ au format 4/3, de ports USB pour brancher des contrôleurs externes et jouer à plusieurs, et de 6 jeux préchargés. Affichant les couleurs de Capcom, deux modèles différents sont proposés, l’un sur le thème de Mega Man, et l’autre, de Street Fighter II. La mini-borne Mega Man embarquera Mega Man, Mega Man 2, Carrier Air Wing, Final Fight, Knight of the Round et Strider. La mini-borne Street Fighter II sera elle fournie avec Street Fighter II Champion Edition, Super Street Fighter II Turbo, Super Puzzle Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3.

Les mini-bornes Evercade Alpha arriveront bientôt en précommande, et bénéficieront pour l’occasion d’un prix promotionnel : 230€ au lieu des 250€ qui seront réclamés après la sortie. À noter qu’une version « Deluxe » sera proposée pour 290€ (chez Funstock uniquement), avec du matériel Sanwa pour les contrôles, un pad supplémentaire, un poster, et des étiquettes amovibles à placer en haut de la borne. En attendant, toutes les infos sont à retrouver sur le site d’Evercade.