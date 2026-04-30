Test Invincible VS – Produit dérivé exigeant recherche bon public

Il fut un temps pas si lointain où la moindre licence populaire avait droit à sa version jeu vidéo. Il suffisait que les personnages se tapent un peu dessus pour qu’un jeu de combat soit commandé par les ayants droit. Cette pratique est beaucoup moins répandue aujourd’hui étant donnés les coûts et les délais de développement bien plus importants. Par conséquent, les jeux dérivés de licences sont en moyenne de bien meilleure qualité.

Invincible VS semble faire partie de cette catégorie. Ce jeu de combat en 3 vs 3 développé par Quarter Up est adapté de l’univers d’Invincible, une série de comic books crée par Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley. Celle-ci connaît un regain de popularité important depuis que l’adaptation animée est arrivée sur Amazon Prime. À peine la quatrième saison terminée, les fans vont pouvoir prolonger leur expérience avec ce produit dérivé supervisé et édité par Skybound Games, fondé par Robert Kirkman lui-même. Mais malgré la passion et les bonnes intentions, ce projet sera-t-il capable de contenter à la fois les fans de la série et les admirateurs de jeux de combat ?

(Test de Invincible VS réalisé sur PS5 à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Une quantité de contenus convenable mais à la qualité variable

Invincible VS est un jeu de combat qui coche les cases essentielles du genre. On y trouve les modes histoire, arcade, entraînement, versus local et en ligne, et les développeurs se sont même payé le luxe d’inclure une galerie bonus. Depuis la jurisprudence Street Fighter V, on a appris à ne plus prendre ces éléments de base pour acquis. Il est donc agréable de constater qu’un nouvel arrivant dans le milieu du versus fasse correctement ses devoirs.

D’autant que le mode histoire est un élément mis en avant dans la communication entourant le jeu, puisque l’écriture en a été confiée à l’équipe en charge de la série animée. Mais malgré cette promesse de retrouver les qualités d’un récit captivant et qui rend hommage à l’histoire du comics américain, force est de constater que le scénario est convenu et n’est qu’un prétexte à une suite d’affrontements dépourvus d’un quelconque enrobage émotionnel.

Toute personne étrangère à l’univers d’Invincible sera désespérément perdue au milieu de ce coffre à jouets qui prend vie. Ce joyeux bazar fait tout de même l’objet d’une très bonne chorégraphie dans des combats qui n’ont rien à envier à la série. En somme, l’histoire est digne des cross-overs bêtes et méchants typiques de Marvel et DC, qui nous donnent notre dose d’affrontements explosifs et sanglants sans prise de tête.

Subsiste tout de même la frustration de ne pas voir apparaître des personnages de la dernière saison, ou même des ennemis récurrents comme les frères Mauler ou Doc Seismic. Le tir sera sans doute corrigé grâce aux DLCs, maintenant coutumiers du genre (l’Immortel et Universa ont déjà été annoncés), ce qui permettra d’apporter de la diversité à un roster souffrant d’une surreprésentation de l’archétype du « superman » (8 sur les 18 personnages).

On se consolera grâce au retour de la majorité du cast de la série, même le formidable J. K. Simmons en Omni-man, mais on déplorera l’absence des doubleurs de personnages clés comme Invincible ou Robot. Les remplaçants font tout de même un super travail pour imiter leur modèle, à l’exception du doubleur d’Allen qu’on excusera puisqu’il a eu la lourde tâche de se charger du personnage doublé par Seth Rogen.

Un gameplay affuté mais peut-être trop exigeant pour le public cible

Dur aujourd’hui de se faire une place dans le marché du jeu de combat, un genre de niche comptant lui-même différents sous-genres. Invincible VS est un jeu de versus en tag team 3 vs 3. Il a été conçu par une équipe composée d’anciens développeurs de Killer Instinct (2013) et ça se sent. Son gameplay est assez exigeant et riche en mécaniques qui exploitent intelligemment la notion d’assistance et de tag.

Ici, le nerf de la guerre réside dans la gestion des barres de vie : il est possible de contrecarrer un combo trop long mais cela coûte la moitié de la barre de vie d’un support, ce qui met en danger le personnage si on subit un changement forcé. Ainsi, il sera judicieux d’essayer de ramener un personnage bien entamé pour confirmer une défaite avant qu’il ne soit remis. De plus, les combos sont volontairement assez courts pour inciter au tag.

Toutes ces manipulations sont au cœur du jeu et nécessitent d’être bien maîtrisées afin d’affronter les adversaires joueurs et non joueurs. Il est bien avisé de passer un peu de temps dans le didacticiel avant même de se lancer dans le mode histoire qui, contrairement aux autres jeux du genre, n’est pas un tuto déguisé. À défaut d’avoir un scénario bien écrit, il comporte de vrais challenges reproduisant des situations difficiles, dignes de vrais matchs (1 vs 3 par exemple).

Ces derniers poussent le joueur à se saisir des mécaniques primordiales du jeu pour s’en sortir (blocage d’équipe, forcer le changement…). Ainsi, malgré des contrôles simplifiés et une économie des barres de boost et de supers qui permet de multiplier les coups d’éclat, difficile d’être convaincu qu’Invincible VS puisse s’adresser aux novices. Néanmoins, les plus téméraires prendront beaucoup de plaisir à s’améliorer combat après combat.

Invincible VS amène une proposition intéressante pour un genre qui se renouvelle difficilement. Il nous offre des affrontements grisants grâce à des coups et des mises à mort impactants. Si la qualité du scénario est critiquable, c’est moins le cas de la quantité de contenu qui saura satisfaire les connaisseurs. Mais cela sera loin de suffire aux joueurs occasionnels qui auront du mal à en maîtriser le gameplay, peu simplifiable, face à des fans du genre qui s’approprieront joyeusement les mécaniques propres à ce jeu irrévérencieux.