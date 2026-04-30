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Test Invincible VS – Produit dérivé exigeant recherche bon public
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n1co_m

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Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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Invincible VS

Jaquette du jeu Invincible VS

    • Développeur :

      Quarter Up

    • Genre : Combat
    • Date de sortie : 30/04/2026
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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