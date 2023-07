Invincible, par l’auteur de The Walking Dead, adapté par Ubisoft

Popularisé par la série animée diffusée sur Amazon Prime Video en 2021, Invincible est d’abord un excellent comic-book dessiné par Cory Walker (rapidement remplacé par Ryan Ottley), et scénarisé par Robert Kirkman, qu’on connait aujourd’hui surtout pour sa B.D. suivante, The Walking Dead !

Invincible est une très bonne variation sur le thème des super-héros à la Marvel/ DC, qui portent d’ailleurs bon nombre de références à l’écurie de Batman (son héros s’appelle Grayson, comme Robin, et son père est un clone de Superman à moustache…). Un peu comme Watchmen en son temps, Invincible questionne le genre super-héros. Le parodie aussi, par certains aspects. C’est définitivement une œuvre plus profonde que ses couvertures colorées veulent bien le laisser croire…

Et c’est donc un matériau qui pourrait donner un excellent jeu vidéo ! Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à s’être fait la remarque, puisqu’Ubisoft vient d’annoncer un jeu vidéo qui mettra en scène les héros d’Invincible dans une « toute nouvelle histoire » : Invincible – Guarding the Globe (en référence aux Gardiens du Globe, sorte de Justice League de l’univers d’Invincible).

Mais, car il y a un mais, il ne s’agira « que » d’un jeu mobile. On pourrait tout à fait s’en satisfaire, le format est capable, à l’occasion, de donner naissance à de très bon jeux, des puzzle games Go (Lara Croft Go, Hitman Go) à l’exclu Apple Arcade Fantasian, en passant par Lara Croft & the Guardian of Light ou même A Normal Lost Phone… Sauf que la description officielle sur la page web du jeu le décrit comme un « idle RPG ». Et c’est ici qu’on perd tout espoir d’un grand titre.

« Idle » en anglais, cela signifie « oisif, inactif ». C’est le genre qui réunit ces jeux qui continuent à jouer même sans nous, tant le gameplay est pauvre, et se limite (souvent) à sélectionner les personnages et l’équipement… que l’on collectionne ou upgrade via les inévitables micro-transactions si tristement liées au jeu mobile.

Alors rien ne dit encore que le jeu suivra ce modèle morbide. Pas grand-chose, si ce n’est un « opening » plutôt réussi, n’a encore filtré. On sait juste que le jeu sera disponible à la fois sur Android et iOS, à une date qui reste à déterminer, et que Skybound Games, fondé par Robert Kirkman, est lié au projet. On voudrait y croire, car on aime beaucoup l’univers et les personnages d’Invincible, mais on n’évitera de trop s’emballer…