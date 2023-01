Critique BD Super Pixel Boy t.1 – L’encyclopédie des souvenirs de jeux vidéo

Sorti en toute fin d’année dernière, Super Pixel Boy tome 1 : And the bit goes on (applaudissement pour le jeu de mots, déjà, qui sera rattrapé page 24 par : “Alors Rygar, Rygar un peu”…!) n’est ni tout à fait une BD, ni un nouveau bouquin sur le rétro-gaming, mais un objet littéraire illustré se situant quelque part entre les deux, ou étant les deux à la fois.

A y jeter un œil distrait, on y verra en effet d’abord une bande dessinée, presque tout ce qu’il y a de plus habituelle, malgré un format qui sort un peu des sentiers battus, plus proches des comics américains que de la B.D. franco-belge. Des personnages et des bulles dans des cases, alignées au fil des pages dans une mise en page très classique : en le feuilletant rapidement, rien ne distinguera vraiment Super Pixel Boy du reste de la production bédéique.

Pourtant, on se rend vite compte que les enjeux narratifs ne sont pas tellement au cœur du tome. Les gags non plus, malgré l’aspect comic-strip de l’ouvrage. On suit les aventures du *petit* Pixel Boy, qui sont en fait les souvenirs du *grand* Pixel Boy, à l’âge où il avait à peu près celui de Titeuf. Une vie rythmée par les goûters d’anniversaire, les dimanches en famille, les cours de récréation et les après-midis chez les copains. Ainsi, Pixel Boy se souvient de ces moments le temps de quelques pages, qui donneront parfois lieu à un gag, à une chute, mais pas systématiquement.

Car ce qui construit l’album, ce sont les jeux vidéo. Chaque scénette est en fait un prétexte à un souvenir de jeu vidéo. Ainsi, le Noël 1988 est surtout le Noël où il a reçu une NES, le souvenir de la récré, c’est surtout le jour où Elodie lui a prêté son Game Boy, et le goûter d’anniversaire qui est raconté, c’est celui ou Elodie, encore elle, lui a offert Double Dragon II… Des souvenirs pas toujours lumineux, puisqu’il ressort aussi de la BD que Pixel Boy entretenait certaines amitiés uniquement pour pouvoir aller profiter des consoles de certains « amis » !

Chaque petite histoire (généralement de cinq pages) évoque ainsi un souvenir de gaming (à une époque où l’on ne disait pas encore gaming, mais “jeu électronique” !), et permet de se livrer à un rapide test illustré du jeu en question. Remise en contexte, points forts, points faibles, et appréciation générale : c’est l’exercice que réalise en quelques case Super Pixel Boy, nous permettant de revisiter l’histoire du jeu vidéo de la fin des années 80 et du début des années 90. Les premiers jeux NES (Mario, Zelda…), Castlevania, le phénomène Tetris, l’adaptation du Batman de 89, la Master System et Alex Kidd intégré à la machine, la déception causée par l’adaptation des Chevaliers du Zodiaque… sont autant de classiques qui ont rythmé la vie de Pixel Boy, comme celle de la génération Club Dorothée (qui a aujourd’hui l’âge moyen du joueur de jeu vidéo, soit la quarantaine). Il faut noter que les “captures d’écran” présentes en nombre dans l’album n’en sont pas, mais sont des écrans soigneusement reproduits par le dessinateur, Boris Mirroir. Impressionnant !



Ainsi, les souvenirs de Pixel Boy sont aussi un peu les nôtres, et ce Super Pixel Boy tome 01 est comme un album photo que l’on aurait en commun. C’est aussi une petite encyclopédie du rétro-gaming contenant de vrais tests de jeux vidéo, et qui peut faire découvrir à la nouvelle génération l’histoire du média par le prisme du vécu et de la façon dont ces jeux étaient perçus à l’époque. Des tests certes un peu rapides, mais enrichis des sentiments qui accompagnaient les titres.

Super Pixel Boy tome 01 – And the Bit Goes On est un objet original, situé quelque part entre la BD et le reportage dessiné, avec un soupçon de voyage dans le temps. C’est un vrai plaisir pour les vieux joueurs que nous sommes de se remémorer ces titres qui ont marqué nos premiers pas avec le jeu vidéo, un plaisir qu’on partagera facilement avec les moins vieux, qui auront là une façon originale de découvrir l’époque 8 bits. On note d’ailleurs que l’album est classé en « jeunesse » par son éditeur, renforçant cette idée de transmission. La mention tome 01 implique la mise en chantier d’un tome 02… Pour explorer encore plus les années NES / Master System ? Pour nous raconter l’époque folle des machines 16 bits ? Dans tous les cas on est impatient de découvrir le jeu de mot qui tiendra lieu de titre à ce futur second volume !

Fiche Technique :