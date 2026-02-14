2026, l’année du versus fighting ?

Après la traversée du désert que furent la fin des années 2000 et le début des années 2010 pour le genre du versus fighting, les années 2020 sont un tournant inespéré pour les joueurs. L’accent mis sur l’accessibilité, les mises à jours régulières et un contenu solo abondant ont fait regagner au versus fighting la confiance et l’investissement des joueurs.

En 2026 plusieurs jeux du genre sont prévus, et cela nous amène à nous poser la question de l’avenir des jeux actuels. Les joueurs vont-ils migrés vers les nouvelles sorties ? Vont-ils jouer en parallèle à plusieurs titres ?

Le champion actuel, Street Fighter 6, met tous ses concurrents dans les cordes

Le jeu de Capcom est aujourd’hui la figure incontournable du jeu de versus fighting pour le grand public. La saison 3 arrive à sa phase finale à partir du 17 mars avec la sortie d’Alex. Et le jeu, avec près de 6,5 millions de ventes, continue de séduire. Rien que sur Steam, plus de 30 000 joueurs y jouent chaque jour. De plus, celui-ci reçoit des piques de fréquentations équivalant à la sortie du jeu à chaque ajout de combattant.

C’est encore ce titre qui est mis à l’honneur lors d’évènements liés au stream, comme le récent Stream Fighters ou la prochaine ZLAN. Et c’est toujours sur ce jeu qu’on comptabilise des records chaque année en nombre de participations et de spectateurs lors de l’EVO. Ainsi, malgré sa sortie en 2023 et à l’aube d’une quatrième saison, SF6 reste une valeur sûre, choisie par les experts comme les profanes, qui sera dure à détrôner cette année.

D’autant que ses concurrents directs ne sont pas en grande forme. À peine la première saison de Fatal Fury: City of the Wolves terminée, SNK lance la seconde dans la foulée. Il semble que le jeu n’ait plu qu’à un public restreint en plus d’avoir subi des critiques concernant l’intégration à son roster d’un certain footballeur. Tekken 8 fait lui le choix d’une refonte de son équilibrage et de certains systèmes de jeu tout en jouant la sécurité d’ajouter des personnages très attendus dans son prochain pass. Après deux saisons aux retours mitigés, le départ de Katsuhiro Harada, directeur de la franchise depuis ses débuts, ne se fait pas dans les meilleures conditions.

Alors que le studio sortira un tout nouveau jeu cette année, Arc System Work a prévu une mise à jour 2.0 pour Guilty Gear Strives, apportant mécaniques et personnages jouables inédits. Dragon Ball FighterZ n’est pas en reste puisqu’un nouveau personnage rejoindra le roster du jeu qui avait revu son équilibrage et un changement des mécaniques de gameplay en fin d’année dernière, soit sept ans après sa sortie initiale.

Les nouveaux challengers débarquent en nombre en 2026

Janvier a été marqué par le lancement de la première saison de 2XKO et sa sortie console. L’affrontement est basé sur du 2 vs 2 avec le choix laissé aux joueurs : jouer un ou deux combattants en tag ou en assist. Riot Games a voulu faire du jeu un free-to-play avec un gameplay simplifié pour le rendre accessible et se démarquer de la concurrence. Le titre a su trouver des partisans dans la communauté du versus fighting mais le nombre de joueurs réguliers ne semble pas avoir atteint les objectifs fixés par le groupe, puisqu’à peine un mois après la sortie, la moitié de l’équipe de développement a été licenciée.

Le jeu de tous les records pourrait bien être Marvel Tokon: Fighting Souls développé par Arc System Works. Il est très probable que la popularité de la licence Marvel couplée au savoir faire du studio japonais permettent à ASW de renouveler l’exploit de vendre un jeu de versus fighting à plusieurs millions d’exemplaire. Mais les réticences de certains joueurs pendant les betas, concernant l’intérêt du gameplay en 4 vs 4, pourraient venir entacher ce possible succès à sa sortie le 6 août 2026.

Les deux outsiders qui pourraient bien être des succès surprises sont Invincible VS qui sortira le 30 avril 2026 et Avatar Legends: the fighting game qui devrait sortir pendant l’été 2026. Les deux jeux sont des adaptations de licences très appréciées, ce qui leur permettrait de s’attirer l’intérêt et la sympathie d’un public assez large.

Les développeurs d’Invincible ont fait le choix plutôt en vogue du 2 vs 2 en mettant l’emphase sur la violence graphique pour rester fidèle au comics éponyme. Si le jeu n’est pas le plus aguicheur visuellement, le retour des joueurs est très encourageant. Peut-être que prendre la place du jeu de versus fighting « gore » fera sa force en l’absence du maître en son genre : Mortal Kombat. Une absence qui pourrait se prolonger étant donnée l’incertitude dans laquelle se trouve Warner Bros. Games.

Avatar Legends se caractérise par un gameplay plus traditionnel de 1 vs 1, ce qui, au vu du paysage actuel du jeu de versus fighting, pourrait paradoxalement lui permettre de se démarquer. Si le studio qui le développe n’est pas le plus connu, le jeu a pour qualité des animations 2D qui semblent fluides et fidèles à l’œuvre originale.

Le retour de l’âge d’or du versus fighting ?

Si nous sommes loin d’être revenus à l’époque où sortait des dizaines de versus fighting chaque année, 2026 est exceptionnelle de part le nombre de jeux de combat qui sortiront. Cette pluralité permet à chacun de s’approprier des univers et des gameplays différents. Et cette tendance va sans doute se poursuivre puisqu’un nouvel opus de Virtua Fighter et de Dead or Alive sont prévus dans un futur proche.

Cependant, les jeux contemporains demandent une implication continue des joueurs sur le long terme. Fatalement, il en résulte l’avènement de quelques jeux « champions » et la mise à la retraite anticipée des autres. Le genre du versus reste de niche et si parfois il existe des exceptions à plusieurs millions de ventes, le cercle de joueurs reste restreint. Il est difficile de déterminer si les joueurs qui se sont investis plusieurs années sur un jeu feront l’effort d’en changer.