Street Fighter 6, le plus célèbre des jeux de niche

Street Fighter 6, un jeu de niche ? Voilà au mieux la position de quelqu’un qui n’y connait pas grand-chose en jeu vidéo, au pire un titre volontairement provocateur, conçu pour attirer les clics. Et pourtant, Capcom se félicite aujourd’hui d’avoir écoulé six millions de copies du dernier jeu de la saga.

Et c’est à la fois un joli score, mais aussi un nombre étonnant ramené à l’échelle de l’industrie. Ainsi, Cyberpunk 2077 a célébré à peu près en même temps ses 35 millions d’exemplaires vendus, soit 583% de plus que Street Fighter 6 ! Certes, Cyberpunk 2077 est sorti à l’hiver 2020 quand Street Fighter 6 n’est sorti qu’à l’été 2023, soit deux ans et demi plus tard. Mais si l’on souhaite évidemment à l’excellent jeu de combat de Capcom de vendre les 29 millions d’exemplaires qui le sépare du score de Cyberpunk 2077 d’ici deux ans et demi, on a de très gros doutes quant à sa capacité à y parvenir.

Pour continuer les comparaisons, Elden Ring (sorti en février 2022) s’est écoulé à plus de vingt millions de copies, quand Baldur’s Gate 3 (été 2023) et Palworld (début 2024) ont tous deux dépassé les dix millions d’exemplaires vendus. D’où notre appellation, certes, volontairement un peu exagérée, de jeu de niche en ce qui concerne Street Fighter 6.

Et ce qui est le plus étonnant, c’est que parmi le grand public, nombreux sont ceux qui reconnaîtront Ken et Ryu, Chun-Li, ou Blanka, même sans être joueurs, quant ils seront bien moins à être capables de mettre un nom, ou même ne serait-ce que le titre d’un jeu, sur les portraits de V, Malenia ou Karlach.

Certes, l’immense succès de Street Fighter II, phénomène de société à l’époque de sa sortie, laisse encore des traces aujourd’hui. Mais on voit bien que la popularité d’un jeu va désormais au-delà de la sphère des joueurs, signe que le jeu vidéo est désormais bien installé en tant qu’œuvre culturelle. Aux côtés de Pac-Man et des Tetraminos, les personnages de Street Fighter se sont imposés comme des figures majeures du médium qu’ils représentent. Et c’est peut-être là une réussite, bien qu’inquantifiable, encore plus belle que les six millions de galettes écoulées !