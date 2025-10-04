tt

Street Fighter 6 – Des streams payants pour les finales de tournois

Les événements principaux des tournois Street Fighter seront payants

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test EA Sports FC 26 – Tombé dans le piège du hors jeu

(Mega)Test Megabonk – L’aspirateur temporel qui chope par le col

Test Strange Antiquities – Bibelots, le hobby