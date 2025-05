EVO – La PS5, machine à perdre des tournois d’eSport ?

L’américain Victor « Punk » Woodley est un joueur professionnel, grand champion de jeux de combats, considéré comme le plus grand joueur actuel de Street Fighter. Vainqueur de nombreux tournois Capcom Pro Tour et de l’EVO 2024 sur Street Fighter 6, on imagine qu’il viendra défendre son titre lors de l’EVO 2025 à Los Angeles en aout prochain… Ou pas !

Woodley est en effet remonté contre l’organisation et contre la PS5 ! Malgré son « skill », Punk a en effet perdu un combat sur Fatal Fury: City of the Wolves lors de l’EVO Japan qui vient de se terminer, et selon lui, il doit cette défaite au manque de fiabilité de la PS5…

Si certains ont commenté son tweet l’accusant d’être mauvais perdant, et de mettre sa défaite sur le dos de la console, d’autres joueurs pro sont venus corroborer ses déclarations, confirmant que la PS5 n’est pas la machine la plus fiable pour les tournois. Dans un autre tweet, Punk Woodley écrit que l’organisation pourrait « au moins essayer de corriger le problème en alternant les consoles entre les matchs, et ne pas organiser de tournoi dans des salles hyper chaudes en sachant que la PS5 a déjà des problèmes de surchauffe dans des salles où la température est plus fraiche »

Le souci, c’est que Sony a racheté l’EVO en 2021. Il est ainsi difficile d’imaginer que le fabricant consentira à faire basculer le tournoi sur PC, ce qui reviendrait à reconnaître le manque de fiabilité de ses propres machines. En attendant, les tweets de Punk sont vus et partagés des centaines de milliers de fois, soit bien au-delà de la communauté du VS fighting. Le bad buzz est déjà là.

La colère ne semblant pas s’apaiser, Punk a écrit le lendemain du premier tweet que si les organisateurs « continuent à faire perdre les joueurs parce qu’ils ont décidé d’organiser le tournoi avec cette console [la PS5, NDLR], il arrêtera d’y participer ». Le tournoi de Street Fighter 6 à l’EVO Las Vegas est d’ores et déjà prévu pour se dérouler sur PS5.

Sony ne peut pas se permettre de désavouer sa machine. Mais peut-il se permettre de se passer du plus grand joueur du monde sur le titre ? L’EVO devait être une vitrine pour les consoles de Sony, la compétition semble aujourd’hui un nid à bad buzz. L’organisation de l’EVO Los Angeles, qui se tiendra du 1 au 3 août prochain, aura intérêt à mettre le paquet sur les conditions techniques.