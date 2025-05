League of Legends – Le LEC Roadtrip se termine aux Arènes

En Avril et Mai, le LEC, championnat européen de League of Legends, est sorti de son studio berlinois habituel pour le LEC Roadtrip. Il s’est arrêté à Madrid, pour un événement organisé par KOI les 26 et 27 avril, puis en région parisienne, pour un événement organisé par la Karmine Corp ces 10 et 11 mai.

KOI avait accueilli le public dans le Madrid Arena (12 000 places), la Karmine Corp, dans les Arènes d’Evry-Courcouronnes (3000 places), dont elle est l’équipe résidente. Ce LEC Roadtrip a globalement été très bien accueilli par le public, ravi de voir la ligue sortir du petit studio berlinois : les événements se sont joués à guichets fermés, les équipes accueillant l’événement étant très suivies.

C’est, en effet, un gros changement : voilà plus de dix ans que le League of Legends compétitif européen s’était installé en Allemagne, à Berlin, avec une production tenue de main de fer par Riot Games Europe, pour le meilleur comme pour le pire. Un choix qui, s’il se comprenait en 2014, n’est plus forcément au goût du public en 2025, puisque le studio, avec une contenance d’environ 300 places, ne laisse pas forcément l’espace nécessaire pour faire du spectaculaire.

Apparemment, cela faisait longtemps que les équipes chargées du LEC souhaitaient faire sortir la compétition des murs étriqués du studio. Cependant, ce sont les enjeux techniques qui limitaient les possibilités : il a fallu prendre le temps, que des équipes avec un public suffisant n’émergent, et que la ligue se stabilise sur un format compétitif pouvant limiter le nombre de joueurs à déplacer.

Il est certain que jouer dans des grandes salles donnent une nouvelle dimension aux rencontres : même si les quelques matchs joués pendant le roadtrip n’étaient que des matchs de saison régulière, la présence des groupes de supporters, par milliers pour certaines équipes, donne une saveur toute particulière, électrise l’atmosphère dans la salle.

Si les rencontre en elles-mêmes, surtout lors du Roadtrip de Mai, n’avaient pas tant d’enjeu pour la qualification des équipes, le déplacement aux Arènes aura réussi à investir le public fortement. Avec plus de 400 000 spectateurs cumulés sur les différents co-streams lors de la dernière rencontre de ce dimanche, opposant Karmine Corp à G2.

Cependant, le tableau n’est pas sans points noirs. En tant que première édition de l’événement, de nombreux problèmes techniques sont venus ternir le portrait. Le samedi, notamment, la ligue a dû accuser un retard d’une heure, suite à une fausse alerte incendie ayant coupé toute l’électricité dans la salle. La production, de manière générale, a pu sembler un peu fragile.

Le public français, généralement habitué aux productions léchées des LFL Days dispose effectivement d’un point de comparaison clair, qui a pu sembler très défavorable au LEC Roadtrip.

Pour autant, Artem Bykov, le commissaire du LEC chez Riot Games l’affirme au micro de l’Equipe : cette première édition du LEC Roadtrip est un pilote. Une fois que le bilan de l’événement sera posé, il faudra évaluer comment faire évoluer le système, avec, à terme, Berlin comme centre d’un système capable de s’étendre sur toute l’Europe.

Et dans ce cadre, il semblerait, malgré les problèmes techniques rencontrés ce Samedi, que la Karmine Corp ait une longueur d’avance en capitalisant sur les Arènes dont elle est l’équipe partenaire. Reste à espérer que cela puisse donner des idées à certains : plus les équipes seront équipées, plus spectaculaires seront les rencontres…