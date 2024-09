Carton plein pour l’ouverture des Arènes de la Karmine Corp

Un an après l’annonce, c’est finalement acté : la Karmine Corp est désormais le club résident des Arènes de l’Agora d’Evry-Courcouronnes, dans l’Essonne. Ces 20 et 21 septembre, les joueurs du club ont pu jouer à domicile, devant près de 3000 supporters. Il s’agit d’une première mondiale : aucun autre club d’e-sport n’avait élu domicile dans une enceinte de cette taille en utilisant les codes du sport traditionnel.

Les chants et les cris des supporters ont rempli le stade pour ces deux soirées inaugurales, qui ont donné une idée des événements qui s’y dérouleront : le 20 septembre, l’équipe de League of Legends Karmine Corp Blue a disputé le quart de finale de la coupe de France, où elle s’est imposée 3 – 0 contre Gameward. Le 21 septembre, c’est Rocket League qui a été mis à l’honneur, avec un événement communautaire permettant à des supporters de se confronter à l’équipe professionnelle du club.

Tifos déployés, chants scandés : les supporters se sont sentis comme à la maison dans ce stade, aux couleurs de leur équipe. « Avoir son stade », c’était l’une des promesses de l’un des présidents et fondateurs du club, Kameto, aux ultras.

Ce ne sont pas seulement les supporters du club qui ont attendu cette inauguration : le maire de la ville le rappelle : fondées en 1975, les Arènes sont un important centre culturel du Grand Paris Sud, et accueillent divers spectacles culturels et sportifs. Cependant, l’arrivée de la Karmine Corp après la rénovation signent un important renouveau.

« On veut retrouver la fièvre du sport dans cette salle et l’esport, c’est du sport. Des ultras, cette ambiance, on n’a pas vu ça au coeur de la ville depuis quasiment 30 ans. »