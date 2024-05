Noli : jeux coréens – L’esport exposé au Centre Culturel Coréen

Le Centre Culturel Coréen, situé à Paris, organise régulièrement des événements thématiques gratuits permettant de découvrir l’art et l’histoire du pays du matin calme. Du 24 mai au 5 octobre, ce seront les jeux du passé, du présent et du futur qui seront à l’honneur au sein de l’exposition Noli (« jeu » en coréen), qui présentera notamment une section dédiée à l’esport.

Bien avant qu’il soit question de manettes, Noli proposera une approche des activités récréatives à travers les âges, de celles, traditionnelles, représentées dans les peintures du 18ème et du 19ème siècles à celles, plus modernes, que Netflix a fait mondialement connaître à travers la série Squid Game. Ce sera notamment l’occasion d’admirer des cerfs-volants d’exception conçus par le maître artisan Rhee Kitai. Quant à l’avenir des jeux, il sera imaginé via des applications de réalité augmentée suggérant ce que pourraient être nos divertissements de demain.

C’est au terme de cette mise en perspective qu’il sera temps de découvrir la partie de l’exposition dédiée à l’esport, construite en partenariat avec la firme LG. Celle-ci abordera aussi bien les origines de cette industrie que la discipline qu’elle exige afin d’être pratiquée à un niveau professionnel, et se concentrera tout particulièrement sur la ligue de la LCK (League of Legends Champions Korea) et ses joueurs stars dont les exploits sur le titre de Riot Games ont fait le tour du monde.

Au-delà d’inscrire la pratique de l’esport dans l’histoire du jeu au sens large du terme, Noli a également l’avantage, de par sa temporalité, d’ouvrir à un parallèle avec le sport tel qu’il sera célébré à l’occasion des Jeux Olympiques, qui se tiendront également à Paris en cet été 2024. Il ne fait ainsi aucun doute que les valeurs de compétitivité, d’esprit d’équipe, d’entraînement rigoureux et de dépassement de soi sauront faire écho à la grosse actualité du moment.