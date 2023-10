Esport – Vers la création de Jeux Olympiques ?

La 141éme session du Comité International Olympique a lieu en ce moment à Mumbai, en Inde. Durant trois jours, du 15 au 17 Octobre, c’est le moment pour les membres du comité de se concerter et de prendre des décisions sur les événements à venir. Et alors que Paris 2024 s’approche à vitesse grand V et est forcément au centre des débats, une bonne surprise a pointé le bout de son nez pour les amateurs de jeux vidéo et plus particulièrement d’esport.

Thomas Bach, président du CIO a en effet profité de son discours d’introduction pour évoquer sa volonté de créer les premiers jeux olympiques d’esport. Afin de prouver qu’il ne s’agit pas là que de paroles politiques en l’air, il a ajouté que la toute récente commission olympique dédiée à l’esport était déjà au travail pour étudier la faisabilité du projet.

Après la grande réussite de la semaine olympique de l’esport organisée à Singapour en début d’année, il serait donc temps de voir plus grand.

» À Singapour, nous avons eu la preuve que notre approche est la bonne. Nous avons réussi à parfaitement allier l’esprit olympique et la communauté esport. C’est un départ prometteur, mais comme dans tous les sports, après un bon départ, il reste une bonne partie de la course à parcourir » Thomas Bach

Le CIO se place en tout cas dans l’air du temps, et a également sans doute flairé le bon coup économique.. L’esport est devenu une puissance à part entière dans le monde du jeu vidéo. Plus important encore, ce succès ne ressemble pas ni à un feu de paille, ni à un épiphénomène. Avec plus de 300 millions de spectateurs dans le monde et des équipes de plus en plus organisées, la professionnalisation poursuit son cours.

Mais olympisme rime avec valeurs. Et sur ce point, le CIO se veut pour le moment intransigeant. Si jeux olympiques il devait y avoir un jour, il faut que les éditeurs des jeux souhaitant être représentés fassent des efforts pour proposer des jeux tous publics.

A titre d’exemple, lors des récentes Olympic E-sport Series organisées cette année, les neuf jeux représentés étaient: Tic Tac Bow (Tir à l’arc), WBSC eBASEBALL: POWER PROS (baseball), Chess.com (échecs), Zwift (cyclisme),Just Dance (danse), Gran Turismo (sport automobile), Virtual Regatta (voile), Tennis Clash (tennis) et Virtual Taekwondo (taekwondo).

Vous l’aurez compris on est loin des Fortnite, Counter-strike, Valorant ou encore League of Legends, qui trustent les sommets de la scène esport internationale depuis des années. Et le président du CIO est clair là dessus: on ne verra pas ces jeux dans les futures compétitions olympiques tant qu’il ne proposeront pas des valeurs de respect et de non violence chères au comité. Pas demain la veille sans doute.

Le CIO pourrait donc s’asseoir sur des millions de spectateurs et de joueurs au nom de valeurs humaines. Soyons honnête, ça en jette. En mettant en avant des vrais jeux de sports, et pas uniquement des jeux de tirs, il souhaite démocratiser l’esport en montrant aux plus jeunes que des alternatives non-violentes existent dans le jeu vidéo en ligne.

En tout cas, on a hâte d’en savoir plus sur le projet, car s’il trouve une aura suffisante, le jeu vidéo en sortira grandi, en se montrant aux yeux du monde sous son meilleur jour. A condition bien sûr que le CIO ne change pas son fusil d’épaule en cédant aux sirènes des grosses licences, quitte à laisser quelques valeurs de côté…