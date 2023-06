Esport – Décès de Karel « Twisten » Asenbrener (Team Vitality)

C’est le genre de nouvelles dont on se serait bien passé. Team Vitality, la plus grande formation d’esport français a annoncé aujourd’hui le décés de Karel Asenbrener, plus connu sous le pseudonyme de Twisten. Agé de seulement 19 ans, le jeune joueur tchéque s’était largement distingué pour ses performances de haut niveau dans le jeu Valorant. Team Vitality s’est fendu d’un tweet ce matin dans lequel il rend hommage à son joueur et adresse ses plus sincères condoléances à ses proches.

Rest in Peace Karel ❤️ pic.twitter.com/F3JjY9aCef — Team Vitality 🐝 (@TeamVitality) June 7, 2023

Plus jeune joueur de la mission Valorant 2023, Twisten avait rejoint Vitality le 11 novembre dernier. Les hommages de la communauté esport se sont évidemment multipliés depuis la triste annonce, avec des messages de membres de son équipe, mais également d’influenceurs ou d’autres teams, la Karmine Corp notamment. Sur Twitter, les messages de fans remplis d’émotions se comptent déjà par milliers, preuve de la sympathie que le public éprouvait pour le jeune joueur de Valorant, et surtout preuve de l’importance qu’a pris l’esport dans la vie de nombreuses personnes. À l’image des fans de musique ou de sport, beaucoup s’identifient à leurs idoles, et l’esport est devenu un vrai vecteur de relations sociales et de créations de communautés depuis quelques années.

La compétition Valorant Challengers France: Révolution, qui a lieu en ce moment à Paris, a également tenu à saluer la mémoire de Karel Asenbrener en lui dédiant la journée de compétition du jour, et en permettant à tous les casters d’exprimer leur soutien aux proches du défunt.

Si les les causes exactes du décès sont pour le moment inconnues, Karel Asenbrener s’était souvent par le passé exprimé sur son rapport à la dépression, trouble mental dont il souffrait depuis plusieurs années. Même si le lien n’a pas été confirmé, Team Vitality a partagé ce matin un tweet sur l’importance de la santé mentale dans le bien-être personnel. Longtemps considérée comme une faiblesse et non comme un vrai trouble, la dépression est depuis beaucoup plus reconnue, notamment quand on sait qu’environ 5% de la population en souffrirait aujourd’hui.

Le message de Vitality, que nous partageons ici, est d’utilité publique. Il dresse une liste des associations que vous pouvez contacter partout en Europe pour parler de vos problèmes, ou des difficultés de l’un de vos proches. Car la première étape, c’est d’en parler, de ne pas garder vos démons pour vous seul. Karel Asenbrener l’avait compris, mais il semblerait que ça n’a malheureusement pas suffi.