L’Olympique Lyonnais annonce la fin de son équipe esport

Les restructurations s’enchaînent à l’Olympique Lyonnais, après l’annonce du départ de l’illustre président Jean-Michel Aulas, le club annonce la fin de sa collaboration avec le groupe LDLC spécialisé dans le high-tech et par là même la fin de son équipe esport lancée il y a trois ans. Cette union avait pour but de permettre à cette équipe d’être compétitive sur plusieurs jeux et pas seulement Fifa.

L’équipe s’est ainsi distinguée sur NBA2k, LOL ou encore l’éternel Counter Strike, et elle aura tout de même décroché par moins de 180 podiums nationaux et internationaux tout en formant une trentaine de joueurs professionnels encore en activité, on pense notamment à Vetheo, Exakick ou encore Zoelys. Une performance qui n’aura pas suffit à convaincre le groupe LDLC qui regrette dans son communiqué que l’équipe n’ait pas réussie à trouver une place suffisante auprès du grand public.

« Si les équipes bénéficient d’une large notoriété et reconnaissance auprès des gamers passionnés, elles n’ont pas – malgré les efforts déployés – réussi à trouver une place suffisante auprès du grand public. Ainsi, le Groupe LDLC et l’OL Groupe ont décidé par anticipation, de mettre un terme à leur partenariat LDLC OL à compter de fin juillet 2023. La fin de ce partenariat marquera également pour LDLC Event son retrait de la scène de l’esport et de ses activités opérationnelles sur ce secteur » – Communiqué de l’entreprise LDLC

C’est pour l’instant la seule raison exposée par le groupe pour expliquer la fin de cette collaboration. Une annonce brutale pour l’équipe notamment tenante du titre du championnat français de League of Legends nommé LFL, qui a pris de court de nombreux employés, pour la plupart en free-lance.

Cette absence de reconnaissance du grand public (malgré l’un des plus beaux palmarès sur la scène esport française) s’explique par la grande popularité des autres équipes construites autour de personnalités du streaming (Gotaga, Squeezie ou encore Kameto) qui bénéficient d’un facteur sympathie plus important et d’une plus grosse force de frappe en communication, ainsi que d’une faculté à engager leur communauté toujours fidèle. Ici, les personnalités valent plus que les institutions, et même plus que les résultats.