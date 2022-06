L’esport français reçu à l’Élysée

Le 3 juin 2022, une semaine avant le premier tour des élections législatives et à la veille de la Trackmania Cup, Emmanuel Macron a invité à l’Élysée des personnalités reconnues de l’esport français. Son discours, qui pourrait faire penser à un coup de pub politique à destination de la jeunesse, s’ancrait toutefois dans la continuité de sa prise de parole du 21 avril, dans laquelle il exprimait son désir de promouvoir cette discipline en amont des Jeux olympiques de 2024. Lors de cette allocution, le chef de l’État, dont le gout pour la technologie et les écosystèmes innovants est bien connu, a étayé ses propos du mois d’avril en exprimant son désir de soutenir la filière, mais aussi de la structurer.

Parmi les membres du gouvernement se trouvaient la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, ainsi que sa consœur la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Ils accueillaient ce jour-là de grands noms de la scène de l’esport comme Sébastien Debs (surnommé Ceb), un joueur reconnu pour son immense talent à Dota 2. Etait aussi présent Adrien Nougaret (alias ZeratoR), streamer à l’initiative de l’événement caritatif « Z Event », qui avait permis de récolter 10 millions d’euros pour Action contre la Faim en octobre dernier. Les fondateurs de la Karmine Corp (Amine Mekri et Kamel Kebir), plusieurs fois champions sur le jeu League of Legends, étaient aussi de la partie.

En ce qui concerne le soutien concret de l’état, le président a confirmé sa décision de propulser les jeux vidéo (Dota2, League of Legends ou Counter Strike) dans de grandes compétitions internationales, avec pour objectif les jeux olympiques de Paris en 2024.

« Les JO-2024 peuvent être une occasion de se donner des objectifs très importants et d’utiliser cet événement pour avoir une mobilisation dans l’esport français et international. On va travailler ensemble. » – Emmanuel Macron



Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président semblait enthousiaste et reconnaissant envers les acteurs du gaming en confiant à l’auditoire : « Nous, on va bosser avec vous pour se donner des causes communes, et justement vous accompagnez vous aider à multiplier les événements. Et en plus, moi je vous félicite parce que, sur beaucoup de ces événements, vous avez à chaque fois su mêler le sport, la culture et le caritatif, ce qui je pense est un formidable esprit. ». Le président a aussi promis un accompagnement dans la promotion de la scène, en transformant par exemple certaines salles de cinéma en lieux de esport, ou encore en apportant des aides pour organiser des événements.

Comme l’a expliqué Emmanuel Macron, cette aide gouvernementale s’inscrirait dans une volonté de collaboration gagnant-gagnant avec une jeunesse qui s’investit dans les nouvelles technologies, tout en créant de nouveaux métiers. Effectivement, que ce soit dans l’organisation de tournois ou dans l’édition de jeux vidéo, le secteur pourrait créer de nombreux emplois et donner lieu à des échanges constructifs allant bien au-delà de l’esport, par exemple pour façonner le futur métavers européen voulu par le président.

L’esport a énormément évolué et cette réception marque le début d’un grand pas en avant vers la professionnalisation et la mise en avant d’acteurs qui pourront jouer un rôle dans l’avenir et le futur de l’industrie du numérique.



Le défi semble immense pour créer des liens et s’organiser avec une filière d’autodidactes, encore en marge des grandes instances, et un gouvernement plus habitué à travailler de manière centralisée. Mais les portes paraissent grandes ouvertes pour nourrir une collaboration entre le monolithe gouvernemental et la bouillonnante communauté de gamers.