ZEvent 2021 – Records et polémiques pour l’évènement de Zerator

Si vous vous êtes intéressés aux réseaux sociaux et au streaming durant le week-end, vous n’êtes surement pas passé à coté de la sixième édition du désormais très célèbre évènement de Zerator. Et pour cause le ZEvent 2021 des 29, 30 et 31 octobre 2021 a battu deux records en l’espace d’un seul week-end. Cependant les réjouissances laissent places à quelques questionnements concernant des comportements qui viennent ternir l’image de l’évènement.

Ainsi cette sixième édition vient renforcer l’importance et la puissance d’un tel évènement avec plus de 10 millions d’euros récoltés au profit de l’association Action contre la faim, battant de ce fait le record établit l’année précédente à 5,7 millions d’euros. Ce nouveau record vient prouver une fois de plus l’impact du streaming dans notre société et les efforts des nombreux streameurs au travers de leurs donation goals (objectifs de dons) particulièrement inventifs pour certains cette année.

Non content d’établir encore une fois un record de don, l’évènement d’Adrien Nougaret dit Zerator, bat également le record de spectateurs simultanés pour un stream en France, faisant de lui l’évènement Twitch le plus regardé dans le pays avec un pic de 716 000 viewers. Malgré la fin du confinement qui avait sans nul doute participé au succès de l’édition précédente, ces deux nouveaux records seront plus difficiles à dépasser l’année prochaine, mais ce n’est pas impossible au vu des évolutions remarquables.

En effet, chaque nouvelle édition gagne en popularité et récolte toujours plus de fonds pour les associations caritatives depuis son lancement en 2016. Pour rappel, la première édition avait récolté 170 770 euros pour Save the Children, suivi de La Croix-Rouge en 2017 avec 450 000 euros, Médecins sans frontières en 2018 avec 1,09 millions d’euros, l’Institut Pasteur en 2019 avec 3,5 millions d’euros et enfin Amnesty International en 2020 et ses 5,7 millions d’euros récoltés.

Si nous saluons avec aplomb les efforts mises en œuvres pour établir ces nouveaux records et générer autant de bénéfices pour des ONG ou associations, le ZEvent 2021 aura souffert de quelques comportements déplacés, venant remettre en lumière les comportements misogynes et malsains dans le milieu du jeu vidéo, mais également les problèmes de modération de la plateforme.

Le comportement de la communauté n’est pas en reste puisque des messages haineux ont été proférés envers les personnes voulant interrompre le live déplacé mettant en scène malgré elle l’actrice mexicaine Andrea Pedrero. Ainsi il est intéressant de voir ce que la prochaine édition du ZEvent mettra en place pour lutter contre ce genre de contenus, ainsi que la gestion des différentes communautés, constituées de publics toujours plus jeune.