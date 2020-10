Z Event 2020 – Quand le jeu vidéo rime avec caritatif

C’est officiel, le Z Event aura bien lieu cette année les 16, 17 et 18 octobre, une annonce particulièrement réjouissante au vu de la crise sanitaire mondiale du moment. Plus de 50 streamers seront présents cette année pour 50h de live ininterrompues au profit de l’organisation Amnesty International. L’annonce du retour de l’événement annuel de ZeratoR est l’occasion parfaite pour nous de revenir sur ce phénomène qui grandit chaque année, la rencontre entre le monde du jeu vidéo et les œuvres de bienfaisance.

Nous pouvons voir émerger de nos jours de plus en plus de moyens pour récolter des dons en ligne, et quoi de mieux que de passer par le médium vidéoludique, qui rassemble beaucoup de joueurs issus des plus jeunes générations ? Ajoutez à cela l’importante montée en médiatisation du streaming et nous pouvons voir apparaître plusieurs événements caritatifs en ligne.

Depuis 2016, chaque année a lieu ce marathon caritatif et on se souvient tous du Z Event 2019 et de la somme colossale de 3,5 millions d’euros récoltés au profit de l’Institut Pasteur. Pour rappel, le Z Event est un marathon diffusé en streaming sur Twitch dans lequel plusieurs streameuses et streamers se relaient dans un live continue sur plusieurs jours où chaque don ou revenu issu de l’achat de goodies sera reversé auprès d’une association caritative. Par ailleurs, l’édition 2019 est devenue l’événement caritatif qui a récolté le plus de dons dans toute l’histoire de Twitch.

En parallèle, il nous est possible d’assister régulièrement à différentes compétitions ayant le même but. Chaque année a lieu le Summer Games Done Quick, une compétition de speedrun avec pour objectif cette année de récolter des dons pour la recherche contre la Covid-19 qui touche le monde depuis le début de cette année. Et les exemples de ces “saints affrontements” sont légion à travers le monde et en France aussi.

On peut également mentionner la troisième édition de l’Occitanie Esports ayant eu lieu les 26 et 27 septembre dernier, dont les profits de la finale ont été reversés à cinq associations de la région. Ces affrontements sont pour nous l’occasion de voir les meilleurs joueurs se battre les uns contre les autres, ou les regarder mettre à profit leurs talents sur des épreuves comme le speedrun pour la bonne cause. L’appât du gain est donc mis de côté afin de laisser place au spectacle, comme peut le faire le Téléthon à la télévision.

Mais il n’y a pas que le streaming et la compétition qui se lancent dans le caritatif, puisque nous pouvons voir de plus en plus de studios de développement qui souhaite lever des fonds. Le studio Activision Blizzard avait ainsi œuvré en 2018 pour la campagne de communication annuelle Octobre Rose, qui vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, avec la sortie d’un skin rose pour Mercy dans Overwatch.

On vous parlait aussi il y a peu d’un DLC caritatif temporaire pour Sea of Thieves, dont une partie des bénéfices seront reversés à Stand Up To Cancer, une association britannique de lutte contre le cancer. Le studio Dead Mage a, quant à lui, mis à disposition dans l’été le DLC Paws and Claws du jeu Children of Morta, qui a réussi à récolter plus de 50,000 dollars en une semaine pour la fondation Humane Society International, œuvrant pour la protection des animaux à travers le monde.

L’été 2020 fut aussi marqué par la mise aux enchères de skins personnalisés sur le jeu Fall Guys, ayant récolté un million de dollars. Cet événement nous montre les stratégies mises en place par les studios pour récolter des dons, via l’obtention d’un contenu en contre-partie. Des moyens de plus en plus médiatisés qui attirent de plus en plus de joueurs afin d’aider les causes les plus justes. C’est pourquoi il est plus facile de nos jours de faire des dons en ligne, souvent accompagnés d’une sorte de récompense pour le joueur.

Cette pratique pourrait être critiquée puisque le don peut devenir intéressé et ne semble pas forcément venir du cœur, mais plutôt de ce qu’on l’on va recevoir avec celui-ci. D’un autre côté, on peut se dire que si aujourd’hui il faut offrir un contenu, plus ou moins important, aux joueurs pour récolter de l’argent pour des œuvres caritatives, alors pourquoi ne pas le faire ?

Si cet argent est nécessaire pour aider les autres, alors il semble bon de récompenser les personnes qui auront fait la démarche de donner de l’argent pour accéder à ce contenu. Cependant, ce genre de mécaniques ne doit pas devenir systématique et même les plus simples appels aux dons sont aussi des occasions de donner pour de bonnes causes.

De plus, l’intérêt porté à ces événements par les influenceurs est une solution pour sensibiliser les plus jeunes aux problèmes du monde et la possibilité de participer à leurs résolutions. Là encore, nous pouvons critiquer cette méthode puisque certains d’entre eux pourraient être poussés à propager la bonne parole afin d’améliorer leur image auprès du public.

Est-il nécessaire d’offrir une contre-partie pour un don ? Un don intéressé vaut-il un don spontané ? Est-il mauvais d’améliorer son image publique à travers des dons ou des événements ? Chacun a le droit de répondre à ces questions avec son point de vue personnel. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas voir le mal partout et ces différents événements nous rappellent qu’il nous est possible à tous de rendre le médium du jeu vidéo meilleur au quotidien.

Pour finir, on ne peut que vous conseiller de vous intéresser à l’événement organisé par ZeratoR qui aura lieu à partir du 16 octobre ; même s’il n’est pas nécessaire de faire un don, la médiatisation est elle aussi une grande récompense. Dans tous les cas, nous sommes très curieux de voir la somme que récoltera ce Z Event 2020 et nous vous tiendrons informés des moments clés de ce marathon.