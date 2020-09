Fall Guys clôture ses enchères avec la somme hallucinante d’un million de dollars

Le 17 août dernier, Fall guys lançait son opération intitulée Battle of the Brands. Le principe était simple : les marques ou influenceurs avaient deux semaines pour proposer un montant d’argent aux développeurs en échange d’un skin à leur effigie dans le jeu.

Le temps imparti étant écoulé, la plus haute enchère proposée revient àNinja, G2, MrBeast et Aim Lab, qui se sont associés dans le but de proposer l’incroyable enchère d’un million de dollars. On rappelle que cette somme est destinée à une association caritative.

Une heure à peine avant la fin du concours, c’était le Youtuber FGteev qui était encore en tête avec une offre promise de 510 000 $. C’est à ce moment là que notre quatuor a surenchéri.

Etant donné que ce n’est pas une et seule marque ayant proposé la plus grande enchère mais bel et bien quatre personnes, Mediatonic a accepté de créer les quatre skins ou costumes au lieux d’un seul comme convenu au départ. Les développeurs ont déclaré qu’ils travaillaient déjà avec les gagnants pour créer leurs nouveaux petits personnages.

Nous ne savons pas encore à quoi ressembleront les skins, mais lors des débuts des enchères on a pu voir que certain avait déjà des idées. Pour Ninja par exemple, ce dernier souhaitait un costume d’un ninja (logique) portant un bandeau jaune ayant des cheveux bleu.

Aucun date n’a été pour le moment communiqué pour la sortie de ces quatre nouveaux skins, ni même s’ils coûteront le prix habituelle de cinq couronnes ou plus, mais cela pourrait prendra un certain temps, car les développeurs travaillent déjà sur la saison 2 de Fall Guys qui sortira durant le mois d’octobre.

Pour rappel, la totalité de la somme sera reversée à SpecialEffect, une association caritative basée au Royaume-Uni venant en aide aux personnes handicapées. Encore une fois, on ne peut qu’être admiratif devant cette générosité.