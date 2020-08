Fall Guys sur d’autres supports ? Pas tout de suite selon Mediatonic

Récemment hissé au rang de tendance, Fall Guys: Ultimate Knockout continue de faire parler de lui. C’est simple, en ce moment, il est partout. Les plus gros streamers y jouent (sur Twitch ou sur YouTube), des millions de joueurs PlayStation 4 et PC s’y ruent, il est sur toutes les lèvres… Enfin, non, pas exactement.

Effectivement, devoir se passer de la sensation du moment ne doit pas être évident pour les joueurs Xbox One et Nintendo Switch et il va malheureusement falloir qu’ils se fassent une raison puisque, lors d’une interview, son studio a indiqué vouloir privilégier d’autres projets avant de porter le jeu sur de nouveaux supports.

Avant de rentrer dans les détails de la conversation, précisons que celle-ci a eu lieu sur YouTube où le game-designer en chef, Joe Walsh, a été invité (émission que vous pouvez retrouver au pied de cet article). Ce dernier, interrogé sur les perspectives d’une sortie sur Xbox One et Nintendo Switch, a indiqué que, même si cela pourrait finir par se produire, il allait falloir que les joueurs fassent preuve de patience.

Le studio souhaite renforcer sa relation avec la communauté et profiter des nombreux retours des joueurs pour améliorer le jeu avant de le voir apparaître sur d’autres supports.

Bien entendu, le bougre n’est pas crédule et il sait très bien que si son équipe se dépêchait de porter Fall Guys: Ultimate Knockout sur les consoles évoquées, il se vendrait très bien. Cependant, il insiste préférer améliorer son jeu et en faire la meilleure version possible dans un premier temps plutôt que de courir après l’argent. Un commentaire des plus sages qui prouve que notre industrie n’est pas totalement pourrie sur toute la ligne.

Qu’en pensez-vous ? Aimeriez-vous voir Fall Guys: Ultimate Knockout sur Xbox One ou Nintendo Switch ? Le titre est, à ce jour, disponible uniquement sur PC et PlayStation 4. On vous laisse à présent avec la vidéo, qui est d’ailleurs également un bon moyen de découvrir une des personnes clés derrière le jeu du moment.