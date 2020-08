Fall Guys – Ninja et Aim Lab s’allient pour surenchérir l’offre de MrBeastYT

Alors que Fall Guys a atteint le million d’abonnés sur Twitter, la Battle of the Brands caritative continue de faire grimper les enchères. Ninja, le célèbre streamer américain, semble bien décidé à avoir un skin qui ressemblera à un Ninja afin de parcourir les maps du party game de Mediatonic. Les enchères sont montées à plus de 420 000 dollars (jusqu’à présent) !

C’est le célèbre streamer américain qui se positionne en tête avec la somme de 420 069 dollars, ce qui bat la précédente offre de MrBeastTY s’élevant à 300 000. Mais pour atteindre cette somme conséquente, Ninja s’est allié avec Aim Lab, et en mettant chacun sur la table 210 000 dollars, Ninja ainsi que l’entreprise se sont placés en tête du concours qui prend jour après jour des proportions toujours plus inimaginables.

Pour rappel, le concours Battle of the Brands organisé par les équipes de Fall Guys propose aux marques et influenceurs de faire leurs offres à la manière d’enchères dans le but d’avoir un skin à leur effigie qui sera disponible dans le jeu. La marque ou l’influenceur qui aura proposé le plus gros montant au terme du concours qui se termine le 31 août remportera le skin personnalisé. Mais n’oublions pas que c’est un concours caritatif, et que toute la somme perçue sera ensuite reversée à l’association SpecialEffect, qui vient en aide aux personnes handicapées. On ne peut que s’incliner devant cette idée ! Aller chercher les marques (et leur argent) inverse les mécaniques habituelles. Et surtout, on espère que la finalité caritative du projet inspirera d’autres développeurs.

Il reste un peu moins d’une semaine avant la fin du concours pour de potentielles nouvelles offres, et, au bout de quelques jours, les offres frôlent déjà le demi-million de dollars ! Que nous réservent les marques ou influenceurs pour la suite ?

D’après vous, une marque et/ou un influenceur seront-ils en mesure de débourser le demi-million de dollars afin d’avoir un skin à leur effigie dans Fall Guys ?