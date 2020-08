Fall Guys Ultimate Knockout – Quelle marque aura droit à son skin ?

Fall Guys nous a montré depuis sa sortie que ses développeurs ne sont jamais à court d’idées pour rendre les parties toujours plus déjantées et excitantes. C’est pourquoi ces derniers lancent la Battle Of The Brands, un concours caritatif qui permettra à la marque gagnante de proposer un skin à son effigie.

Avec un design simple et en forme d’ovale, ces mignons Jelly Belly Beans font l’objet d’innombrables fan arts débordant d’imagination, et certains n’ont pas hésité à dessiner les symboles de leurs marques préférées.

Le principe de cette compétition est très simple : les marques auront deux semaines pour proposer un montant d’argent aux développeurs en échange d’un skin à leur effigie. À la manière des enchères, c’est la marque qui aura proposé la plus grosse somme d’argent, au bout des deux semaines, qui aura l’honneur de voir naître un skin exclusif Fall Guys à son image.

La totalité de la somme perçue sera reversée à SpecialEffect, une association caritative basée au Royaume-Uni venant en aide aux personnes handicapées.

Les marques ont accepté de jouer le jeu, et en l’espace de 24 heures, on peut déjà apercevoir quelques propositions juteuses. La célèbre structure européenne G2 Esports a promis, à ce jour, la plus grande somme avec 130 003$ ! Pourtant, rien n’est encore joué ni gagné pour G2 Esports, car il reste encore deux semaines pour faire grimper les offres, malgré la somme déjà conséquente.

On ne peut que s’incliner devant cette idée. Aller chercher les marques (et leur argent) inverse les mécaniques habituelles. Et surtout, on espère que la finalité caritative du projet inspirera d’autres développeurs.

Les internautes proposent même des design, mais les marques n’hésitent pas non plus à en inventer pour leur futur skin Fall Guys. Mais l’équipe de Fall Guys précise que pour être éligibles, les marques en lice dans le concours doivent correspondre aux valeurs de leur entreprise.

D’après vous, quelle sera la marque en mesure de débourser la plus grosse somme afin d’être récompensée d’un skin à son image ?