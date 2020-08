Fall Guys Saison 2 – Joutes médiévales au programmes !

Depuis sa sortie Fall Guys est devenu un jeu incontournable. Mediatonic profite de l’Opening Night Live de la GamesCom pour en annoncer la deuxième saison et dévoiler du contenu. Fall Guys nous fera vivre un petit retour dans le passé avec le thème choisi : le Moyen-Âge.

Du côté des skins, il y aura un dragon, une sorcière, un chevalier, ou même un viking, mais aussi bien d’autres petits personnages qui seront à débloquer. Les duels de chevaliers, les paladins pugilistes ou encore les forteresses médiévales seront également au programme de cette nouvelle saison.

Hormis les nouveaux costumes, de nouveaux émotes ainsi que de nouvelle récompenses qui permettront d’accueillir dignement les valeureux participants du Moyen-Âge seront également de la partie. Sans oublier les nouveaux mini-jeux qui seront évidemment au rendez-vous et qui devraient continuer à être totalement déjantés comme le titre nous y a habitué.

Outre ces infos officielles, des fuites concernant de nouvelles maps auraient fait leur apparition. Un certain Shiina a ainsi relayé les information publiées par le dataminer Cyuubi, qui semble avoir débusqué quatre nouvelles cartes, dont une comprenant une variante d’une map déjà existante dans les fichiers du jeu, incluant les modes de jeu suivants :

Chasse au Trésor

Ruée vers les portes en version 100 joueurs

Chichen Chase

Wall Guys

Si aucune information officielle sur ces modes n’a encore été publiée pour le moment, quatre visuels permettent à la communauté Fall Guys d’avoir un premier aperçu de ce qui peut les attendre.

Fall Guys est pour le moment uniquement disponible sur PC et PS4, mais les développeurs souhaitent porter le jeu sur d’autres plate-formes comme sur la Xbox One et la Nintendo Switch. Le jeu est déjà utilisable sur mobile en Chine, et un fichier nommé “NintendoSDKPlugin.dll” a été repéré sur la version Steam, bien que cela n’annonce réellement rien de précis…

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie de la deuxième saison de Fall Guys, mais elle fera son apparition au cours du mois d’octobre.