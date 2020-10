Z Event 2020 – Une édition qui bat tous les records

Malgré les nombreux désistements et les précautions prises en conséquence de la crise sanitaire mondiale, ce Z Event 2020, qui s’est déroulé du 16 au 18 octobre, ne semblait pas commencer sur les chapeaux de roues. Cependant, après plus de 50 heures de live en continu, le record historique de l’année dernière est battu à plate couture avec la somme incroyable de 5,7 millions d’euros.

Cette somme cumule l’argent récolté par les dons et les bénéfices de la boutique officielle de l’événement et sera remise à l’association Amnesty International qui vise la défense des droits humains. L’événement organisé par Zerator aura réussi à réunir suffisamment de viewers notamment grâce aux donations goals mis en place par les différents influenceurs et qui expliquent en partie ce nouveau record.

En effet, chaque participant avait établi une liste de paliers à atteindre avec pour chacun d’eux des événements ou des sortes de gages afin de rassembler un maximum de spectateurs et de dons. Une stratégie qui aura payé, puisqu’elle nous aura permis d’assister au mariage de Jeel et Maghla en live, la diffusion d’un trailer pour la vidéo des dix ans du JDG ou plusieurs rasages de cheveux ou de barbes.

De plus, plusieurs des goals atteints seront dévoilés plus tard comme l’album que doit réaliser Zerator ou encore les différents featurings de MisterMV avec plusieurs rappeurs comme Vald. Encore une fois, ces objectifs sont des sortes de récompenses pour les viewers, et pas seulement pour les personnes qui auront effectué des dons.

Si on jette un coup d’œil aux statistiques disponibles sur le site officiel du Z Event 2020, les plus gros pics de spectateurs reviennent aux événements spéciaux et plus particulièrement à Questions pour un Streamer, organisé par Etoiles et présenté par Samuel Étienne qui est de plus en plus présent sur la plateforme de streaming et dont on a pu découvrir une tout autre facette que celle de journaliste ou de présentateur.

Après un départ plus rapide que les éditions précédentes vendredi soir, les dons n’ont cessé d’affluer durant le week-end et encore plus dimanche avec plus de 3 millions d’euros récoltés dans la journée. Certes, cette flambante ascension est surtout due à la somme des achats effectués sur le boutique officielle, mais ce nombre impressionnant de gains aura poussé le staff à prolonger l’événement durant quelques heures afin d’atteindre la barre des 10 millions d’euros récoltés toutes éditions confondues.

Et comme l’année dernière, le compte Twitter officiel du président aura félicité l’événement et l’union de tous ces influenceurs présents sur place ou à domicile. En effet, bon nombre de mesures furent mises en place à Montpellier, mais plusieurs influenceurs ont choisi de rester chez eux afin d’éviter tout risque de contamination.

Si on traîne suffisamment sur les réseaux sociaux, on pourra rencontrer plusieurs détracteurs, mais aussi de nombreux messages de félicitations. Dans tous les cas, ce Z Event 2020 nous aura permis d’assister une fois de plus à un bel exemple de solidarité et à pas mal de surprises. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de l’événement pour visionner les meilleurs clips et accéder aux statistiques des vues.

On attend avec impatience l’édition de l’année prochaine, afin de voir si elle sera capable de dépasser ce record spectaculaire. Ce projet n’est pas impossible puisque la plateforme Twitch gagne chaque année en médiatisation et attire de plus en plus de spectateurs, notamment depuis le confinement de cette année.