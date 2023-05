Séries olympiques d’Esports – Fortnite au programme de la compétition

Homologues virtuelles des Jeux Olympiques, les séries olympiques d’Esports auront leur deuxième édition cette année à Singapour. Leur objectif est de présenter des tournois pour une sélection de jeux compétitifs, avec pour contrainte le fait que chaque titre doit correspondre à une véritable discipline sportive. Sous l’autorité du CIO (le Comité International Olympique) la programmation est ainsi issue d’une collaboration entre les fédérations sportives internationales et des éditeurs de jeux vidéo. Tandis que les finales doivent se dérouler entre les 23 et 25 juin, le comité vient d’annoncer que Fortnite représenterait le tir aux séries olympiques d’Esports.

Il ne faut néanmoins pas s’attendre à des matchs traditionnels tels qu’ils peuvent être disputés dans les championnats standards. En effet, afin de coller au sport que Fortnite est censé représenter, les participants seront départagés spécifiquement sur la précision de leurs tirs. On peut de fait s’étonner du choix de sélectionner le jeu si ce n’est pas pour en exploiter toutes les caractéristiques, et pour le réduire à une dimension qui n’est qu’une fraction (certes majeure) de sa dynamique habituelle. Néanmoins, on se doute que cette décision a avant tout des tenants et aboutissants médiatiques, le titre d’Epic Games ralliant une communauté et une attention conséquentes.

Il faut dire que les autres jeux constitutifs des séries olympiques d’Esports ne sont pas exactement des succès connus du grand public. Hormis Just Dance pour la danse et Gran Turismo pour la course automobile, la majorité des disciplines restent très niches : Virtual Regatta pour la voile, Zwift pour le cyclisme, Virtual Taekwondo… Si l’on peut comprendre la volonté du CIO de se tourner vers des simulations assez poussées de pratiques sportives, ce programme laisse les adeptes de jeux vidéo sur leur faim, car il ne reflète en rien la scène internationale de l’esport et ne permet pas d’en solliciter les stars, qui brillent plutôt sur Call of Duty, League of Legends ou Super Smash Bros…

Ainsi, s’il y a un intérêt indéniable à mettre en valeur d’autres types de jeux et d’esportifs, supposément plus en ligne avec les valeurs que cherche à défendre le CIO, les séries olympiques d’Esports manquent d’attrait pour les spectateurs, ne semblant capable de satisfaire ni le public habituel des Jeux Olympiques, qui n’y retrouvera pas la notion de dépassement physique propre aux compétitions sportives, ni celui de l’e-sport. La sélection de Fornite dans cette édition 2023 semble donc être un pas fait vers cette dernière audience, mais ne permet pas à elle seule de changer le visage d’un événement qui semble bien éloigné du véritable paysage vidéoludique.

Restera à voir si cette inclusion d’un titre grand public sera le prélude d’une évolution éditoriale progressive, ou demeurera un coup de communication isolé. En attendant, l’invitation aux séries olympiques d’Esports qui se tiendront cet été concernera douze joueurs parmi ceux qui auront su se faire remarquer lors des Fortnite Champion series. Ils s’affronteront sur une île crée spécialement pour l’occasion dans le jeu.