Le joueur esport KennyS annonce sa retraite

Lors de la dernière édition du Blast Paris Major, le joueur esport Kenny Schrub (AKA KennyS) a annoncé publiquement sa retraite. Le public de l’Accor Hotels Arena réuni pour un tournoi Counter Strike aura donc assisté à la dernière partie compétitive du joueur Dignois sniper pour l’équipe Falcons. La fin d’une carrière couronnée de nombreux succès avec pas moins de douze trophées en Lan ainsi qu’une médaille de MVP lors d’un tournoi de major. Plus impressionnant encore, il demeure encore à ce jour le seul joueur qui par son talent a déclenché la mise en place d’une mise à jour du jeu pour des raisons d’équilibrage. Une version de l’histoire non-confirmée par Valve néanmoins. Natif de Provence, il débute sa carrière en 2011 au sein de l’équipe VeryGames, suivra ensuite LDLD puis Titan dans laquelle KennyS réalisera ses performances les plus intéressantes. Puis viendra G2 esports et enfin la Team Falcons avec laquelle il échouera aux portes du Major de Paris.

It’s been a great ride, thanks for everything @CounterStrike, I love you all for your messages and respect towards me, can’t answer to everyone but it’s difficult to express how grateful I am, without you people, nothing would have a sense.

Merci à tous, Bercy vous m’avez… pic.twitter.com/jfZ66yrlif

— kennyS (@kennyS_) May 20, 2023