Wuthering Waves – Premières vagues le 23 mai prochain

Ce 19 mai avaient lieu les streams de pré-lancement de Wuthering Waves, dont la sortie est prévue pour le 23 mai. Avec son esthétique semblant venir tout droit d’une série d’animation japonaise et son monde ouvert, ce nouveau projet free-to-play développé par Kuro Games (Punishing Gray Raven) semble bien décidé à aller empiéter sur les plates-bandes de Genshin Impact. Le jeu est très attendu par les amateurs du genre avec plus de 30 millions de joueurs pré-inscrits.

Concrètement, la comparaison est logique et évidente : Wuthering Waves, c’est encore un autre A-RPG chinois dans lequel le joueur incarne un personnage principal (dans ce cas, le Rover) qui a perdu la mémoire en arrivant dans un monde en crise. Cependant, le joueur va rapidement se débarrasser de ce personnage pour le remplacer par ceux qu’il pourra obtenir à travers le gacha, bien plus puissants et hauts en couleurs. Ces personnages seront séparés en éléments et en classes afin de définir ce qu’ils pourront faire aux côtés de notre protagoniste.

Là où Genshin Impact reprend les codes du récit de fantasy, Wuthering Waves présente un univers et un récit plus sombres grâce à une esthétique et un scénario post-apocalyptique : après une catastrophe qui a anéanti la plupart de l’espèce humaine, les humains restants ont dû s’adapter et faire face à ces créatures pour reconstruire la civilisation. Un récit qui semble au premier abord très simple, mais qui, au vu de l’historique du studio, pourrait s’enrichir à mesure des mises à jour du titre.

Ce n’est pas un coup d’essai pour Kuro Games : le studio développe déjà un titre avec un succès modéré, Punishing Gray Raven, lancé en 2021. Wuthering Waves arrivera fort de l’expérience acquise par ce premier titre, lui aussi inscrit dans le mouvement post-apocalyptique. Ce n’est pas le seul aspect que Wuthering Waves compte reprendre de son ainé : d’après les retours des joueurs de la bêta-test, Kuro Games a prévu un système de combat assez poussé pour un jeu à gacha.

Le système de gacha du titre, détaillé lors du premier stream, est dans les standards du genre : trois bannières, une dédiée aux armes, une pour les personnages temporaires et une pour les personnages courants. Il y aura deux monnaies internes au jeu, une pour les bannières temporaires et une pour la bannière continue. Les personnages sont séparés entre des personnages quatre étoiles, basiques, et cinq étoiles, plus rares et puissants, avec ces derniers garantis au bout de 80 invocations.

Ce stream de lancement a surtout été l’occasion pour Kuro Games d’annoncer la date de sortie du titre, chez nous, ce sera le 23 mai à quatre heures du matin, les plateformes où le jeu sera disponibles, mobiles, PC et Mac. Le studio s’est également vanté d’offrir une pléthore de récompenses de lancement, censées motiver les joueurs hésitants à se lancer. Ces récompenses incluent de nombreuses invocations gratuites (un total de 108 invocations entre les deux bannières) ainsi que des ressources pour améliorer ses personnages.

De plus, Kuro Games a annoncé un système de bannière pour les débutants, qui garantie un personnage cinq étoiles de la bannière continue. Suite à cette bannière, le joueur pourra invoquer sur la bannière continue. Il sera possible de choisir son premier personnage cinq étoiles sur cette bannière.

Tous ces bonus de lancement semblent laisser sous-entendre que le studio sera permissif envers les joueurs qui ne souhaitent pas investir d’argent dans le jeu. Cela peut sembler louable, cependant, cela n’efface pas les conséquences d’un tel système. Si les jeux à gacha sont de plus en plus répandus, notamment grâce aux succès de Hoyoverse qui montrent des jeux à la fois ambitieux et rentables, cela n’en efface pas les limites créatives.

De par le système-même demandant aux joueurs de repasser à la caisse pour chaque personnages, les développeurs ne peuvent pas gêner le joueur. Que ce soit dans le gameplay, où la difficulté doit être présente pour frustrer plutôt que pour mener le joueur à se dépasser, ou dans le récit, où les personnages se doivent d’être attractifs pour pousser à la dépense. Le récit en est lui aussi impacté : un personnage mort va beaucoup moins attirer le public, et donc, à terme, les ventes.

Plus encore, dans le cas des jeux à gacha chinois, c’est le caractère même des personnages qui en est impacté. À cause de la censure, les personnages jouables se doivent de présenter une morale, les antagonistes doivent donc être pensés avec minutie : ils ne peuvent pas être mauvais s’ils sont pensés pour être jouables. Wuthering Waves n’est clairement pas l’exception de la règle avec les premiers personnages jouables révélés, qui semblent parfaitement dans la moyenne du genre : d’un côté, Jiyan, un général d’une faction inspirée de la Chine et de l’autre Yinlin, une ancienne éclaireuse de cette même faction, depuis devenue une justicière de l’ombre.

Wuthering Waves sera très certainement une réussite pour les amateurs du genre : il semble plus prometteur que les autres jeux ayant voulu s’installer sur ce créneau, sans pour autant révolutionner la formule. S’il s’apprête à faire une entrée plutôt remarquée avec ses 30 millions de pré-inscriptions, c’est bien sur le long terme qu’il sera possible de juger de la qualité du titre.