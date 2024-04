League of Legends – G2 Esport continue de dominer l’Europe

Ce Dimanche 14 Avril se jouait la finale du segment de printemps du LEC, la ligue esport européenne majeure de League of Legends. Le match opposait G2 Esport à Fnatic, un programme somme toute classique, puisqu’il opposait les deux équipes ayant historiquement dominé la région. Bien qu’il s’agisse de deux structures particulièrement fortes dans la région, l’issue ne faisait pas vraiment de doute : G2 Esport s’est imposé 3 – 1 face à son concurrent historique.

Une conclusion attendue donc, alors que G2 Esport continue de chercher un rival qui pourrait pousser son équipe dans ses retranchements. Nous avons déjà mentionné les difficultés rencontrées par la région européenne à proposer de réelles performances à l’international : la question se pose déjà ici, à l’intérieur-même du LEC. De manière générale, ce segment aura encore une fois été révélateur des travers de la région.

Un segment qui a montré les limites d’un système de tournoi qui échoue à permettre aux équipes de donner ce qu’elles ont de mieux sur scène. Avec une saison régulière qui fonctionne avec des matchs en une seule partie, le jeu devient surtout une question de qui survivra le mieux, plutôt que de qui proposera le meilleur jeu.

Cette finale, bien qu’ayant commencé sur une victoire de Fnatic, aura permis de voir comment l’Europe prévoit de faire face aux équipes internationales. Plus encore, il aurait même semblé que les joueurs G2 Esport aient plus vu cette finale comme une occasion de s’entrainer pour la prochaine compétition internationale que comme un match avec un réel enjeu.

Et, de fait, difficile de leur jeter la pierre : malgré de nombreuses erreurs au cours des parties suivantes, G2 Esport réussit à enchaîner trois victoires convaincantes, arrachant donc un nouveau trophée régional. Pourtant, ce n’est pas suffisant pour l’équipe européenne, et pour cause, tous les regards sont rivés sur la ville de Chengdu, en Chine.

Avec le coup d’envoi du Mid-Season Invitational, une sorte de mini-championnat du monde de mi-saison, à moins d’un mois, il est certain que les membres de l’équipe pensent surtout à effacer la très mauvaise performance dont ils ont fait preuve l’année dernière à l’international.

Il est certain que cette perspective était même à l’esprit de tous les spectateurs habitués : ce matin se jouait également la finale de la LCK, la ligue majeure coréenne. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la comparaison est douloureuse sur tous les points. Là où la finale du LEC se joue dans le studio habituel de 200 places, la finale coréenne s’est jouée dans un stade de 15 000 places en salle comble.

Cependant, là où le bât blesse, c’est bien le niveau de jeu : le match entre T1 et GenG a présenté un niveau en tous points différent à celui de l’Europe. Ce sont bien cinq parties où les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes qui a précédé le quatrième sacre d’affilée de GenG.

Ce sont ces équipes que G2 Esport et Fnatic vont devoir affronter : les meilleures équipes des autres régions. Des équipes qui profitent d’un système de tournoi bien mieux pensé pour préparer les équipes au tournois internationaux.

Pour ce qui est de l’organisation du MSI, trois des quatre régions majeures ont désigné leurs champions : G2 Esport (LEC), GenG (LCK) et Team Liquid (LCS) représenteront leurs régions dans la branche supérieure du tournoi. Fnatic (LEC), T1 (LCK) et FlyQuest (LCS) s’affronteront contre les équipes des régions mineures qualifiées afin de pouvoir rejoindre les équipes de la branche supérieure.

Les équipes chinoises qualifiées aux MSI, Bilibili Gaming et Top Esport, s’ajouteront à ces deux branches selon les résultats de la finale LPL qui aura lieu samedi prochain.

G2 Esport a réaffirmé sa domination sur l’Europe : reste à voir si cette place, sans qu’aucun rival ne puisse la contester, ne devienne pas un désavantage pour l’équipe star. Privé d’ennemi à sa mesure, il est facile de craindre un G2 Esport forcé de stagner dans une ligue régionale qui semble fragiliser son statut ces dernières années.